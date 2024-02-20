أحمد بن سعيد: معرض المطارات في دبي الأفضل للتقنيات المتطورة

تستعد المطارات في كافة أنحاء العالم للتعامل مع طفرة كبيرة في السفر الجوي حتى العام 2030 من خلال التوجه نحو التوسعات وعمليات إعادة التطوير، في ظل التعافي شبه التام لصناعة الطيران المدني بعد الانخفاض الحاد الذي شهدته أعداد المسافرين نتيجة الجائحة الثانية في القرن الحادي والعشرين.

ومن المتوقع لسوق الطيران في الشرق الأوسط التي بلغت قيمتها 60 مليار دولار في العام 2023 أن ترتفع بشكل كبير حتى العام 2030، خاصة بعد أن شهد الربط الجوي في دول المنطقة، نمواً بنسبة تزيد عن 26% في العام 2022 مقارنة بالعام 2019.

ومن المرتقب أن تستقبل مطارات الشرق الأوسط 1.1 مليار مسافر بحلول العام 2040، وهو ما يزيد عن ضعف الرقم الذي تم تسجيله في العام 2019 والبالغ 405 ملايين مسافر. وسوف تحتاج هذه المطارات إلى استثمار نحو 151 مليار دولار لتوسيع طاقتها الاستيعابية، في حين تعتبر هذه المنطقة التي تضم 110 مطارات ضمن عداد أسرع أسواق الطيران نمواً في العالم.

ومن المنتظر لمطوري المطارات والمسؤولين والموردين من كافة أنحاء العالم التوافد إلى دبي في منتصف مايو 2024 للمشاركة في أضخم معرض سنوي في العالم مخصص لصناعة المطارات العالمية، حيث ستضم الدورة الثالثة والعشرون من هذا المعرض البيني للأعمال الذي يقام لمدة ثلاثة أيام في مركز دبي التجاري العالمي، أكثر من 150 عارضا من أكثر من 20 دولة، و7,500 زائر من أكثر من 30 دولة. وسيقام ضمن فعاليات معرض المطارات مؤتمرات مهمة هي: منتدى مراقبة الحركة الجوية، ومؤتمر أمن المطارات في الشرق الأوسط، والدورة الحادية عشرة من منتدى قادة المطارات العالمية.





رؤية الابتكارات

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مؤسسة مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، وراعي معرض المطارات: «سيوفر هذا المعرض التجاري الفرصة للمهنيين في قطاع الصناعة من منطقة الشرق الأوسط وجنوب آسيا وإفريقيا لرؤية الابتكارات على صعيد استدامة المطارات، والتحول الرقمي، والتنقل الجوي في المناطق الحضرية».

وأضاف سموه إن معرض المطارات «سيبقى المكان الأفضل لاختيار واستقدام التقنيات المتطورة وأحدث المنتجات المبتكرة الرامية لتحسين عمليات المطارات».

ويحظى المعرض الذي تنظمه شركة ار اكس، وهي جزء من شركة ريلكس، المزود العالمي للتحليلات وأدوات صنع القرار المرتكزة على المعلومات، والتي تنظم حوالي 400 معرض في 22 دولة تشمل 42 قطاعا صناعيا، بدعم لاعبين بارزين في صناعة الطيران، بما في ذلك هيئة دبي للطيران المدني. ومؤسسة مطارات دبي، ومؤسسة دبي لمشاريع الطيران الهندسية، ووكالة دبي الوطنية للسفر الجوي.

ومن جانبها، قالت مي إسماعيل، مديرة المعرض في شركة ار اكس: «عندما نلتقي في العام 2024، ستكون صناعة المطارات قد عادت إلى العمل بشكل تام ذلك أن وتيرة النمو والتوسع التي توقفت قد عادت بمعدل هائل، حيث أن المشاريع التي أقلعت مجدداً تشير بوضوح إلى أنه لا نهاية للتوسع والنمو، وأن ما تم وضعه من أجل التنفيذ قد أصبح الآن في المقدمة.»





استثمارات المطارات

ووفقاً لتقرير صادر عن مركز المحيط الهادئ للطيران، فقد كان هناك 425 مشروع بناء رئيسي في المطارات القائمة في كافة أنحاء العالم، بإجمالي استثمارات تبلغ 450 مليار دولار. إضافة إلى 225 مشروعاً جديداً للمطارات تركز أكثر من 70% من الاستثمار فيها في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. كما كان هناك 1,074 مستثمر للمطارات، 258 منهم من مشغلي المطارات أو المجموعات أو الاتحادات، في حين ارتكزت حوالي 68% من كافة المشاريع على مباني المسافرين بهدف توسعتها أو تنفيذ عمليات تطوير جديدة فيها. وكشف تقرير أن سوق تشييد المطارات العالمية قد نمت إلى نحو 1.14 تريليون دولار في العام 2023، ومن المتوقع أن تصل إلى 1.8 تريليون دولار بحلول العام 2030.





الأكثر ازدحاماً

ويعمل مطار دبي الدولي، أكثر المطارات ازدحاماً في العالم لتسع سنوات متتالية بالنسبة للمسافرين الدوليين، أيضاً على رفع طاقته الاستيعابية وتعزيز مرافقه لجعل المركز أكثر إثارة، حيث يمتلك مطار دبي الدولي الذي يخدم الآن 250 وجهة في 104 دولة عبر 95 شركة طيران، خطط توسعة ضخمة تستوجب استثمارات تصل إلى 2.7 مليار دولار. وتأتي الحاجة إلى التحسينات على صعيد الطاقة الاستيعابية ومستويات الخدمة خلال السنوات العشر القادمة بالنظر إلى أن الناقلات العاملة فيه قد طلبت 120 طائرة أخرى - 90 من طراز بوينج 777 لشركة طيران الإمارات و30 من طراز بوينج 787 لشركة فلاي دبي.

ومن جانبها، فقد بدأت الشارقة التي تعتبر موطن أول مطار في الخليج العربي، العمل على توسيع مبنى المسافرين بتكلفة 1.2 مليار درهم (327 مليون دولار أمريكي)، الأمر الذي من شأنه أن يرفع الطاقة الاستيعابية للمطار إلى 20 مليون مسافر سنوياً. وسيعمل مشروع التوسعة على الفصل بين مناطق الوصول والمغادرة وسيعزز أنظمة المطار ومرافقه. ويعتبر هذا المشروع المرحلة الأكبر من أعمال التوسعة التي يتم تنفيذها بتكلفة إجمالية تبلغ 2.4 مليار درهم، حيث من المتوقع الانتهاء منه في العام 2027. وسوف تشمل التحسينات إضافة أكشاك لتسجيل الوصول بشكل ذاتي، وبوابات مغادرة إلكترونية، ومنطقة انتظار واسعة، ومرافق لتناول الطعام، وفندق لمسافري الترانزيت. وكان مطار الشارقة، موطن أكبر شركة طيران منخفضة التكلفة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وهي شركة «العربية للطيران»، قد أضاف في العام 2023 ست وجهات جديدة للمسافرين وثلاث مسارات جوية للشحن، في حين استقبل المطار حوالي 13.1 مليون مسافر في العام 2022 وسيكون قادراً على استيعاب ما يصل إلى 25 مليون مسافر بحلول العام 2026.





المطارات العربية

وهناك خطة يجري العمل عليها لتحويل مطار الملك عبد العزيز الدولي في المملكة العربية السعودية إلى أحد أضخم المطارات في العالم عبر خطة توسعة بقيمة 115 مليار ريال سعودي من شأنها أن ترفع طاقته الاستيعابية إلى 114 مليون مسافر سنوياً. وتغطي أكبر مكونات هذه الخطة تصميم وتوسعة مبنى المسافرين رقم 1 وإنشاء مبنى مسافرين جديد سيحمل اسم مبنى المسافرين 2، حيث من المتوقع إنجاز مشروع التوسعة في العام 2031.

وسوف يستقبل مبنى المسافرين الجديد الخاص بالحج والعمرة في مطار جدة ما يصل إلى 15 مليون مسافر سنوياً، والذي من المتوقع له أن يكتمل بحلول العام 2025. ويهدف المطار إلى استيعاب ما يصل إلى 120 مليون مسافر بحلول العام 2030 و185 مليوناً بحلول العام 2050، في حين يتمثل الهدف على صعيد الشحن بمناولة ما يصل إلى 3.5 مليون طن سنوياً.

ومن المخطط له أيضاً إنشاء مطار رئيسي آخر في مدينة نيوم، بالقرب من نهاية تبوك لمشروع الخط قيد التطوير الذي يبلغ طوله 170 كيلومتراً، حيث سيكون مطار نيوم الدولي قادراً في مرحلته الأولى على استقبال 25 مليون مسافر سنوياً، فيما يمكن لطاقته الاستيعابية أن تصل في المرحلة الثانية إلى 50 مليون مسافر سنوياً. وهناك طموح لأن يصبح المطار الأضخم في العالم بطاقة استيعابية تصل إلى 100 مليون مسافر سنوياً. وبدوره، سيخضع مطار أبها الدولي لعملية تجديد من شأنها أن تفضي إلى نمو مساحته من 113,000 قدم مربع إلى 700,000 قدم مربع.

ويمكن للمطار الحالي استقبال 1.5 مليون مسافر سنوياً، في حين سيكون المبنى الجديد قادراً على استقبال 13 مليوناً عند اكتمال المرحلة الأولى من تطويره في العام 2028. وسيشمل التوسع إنشاء ممرات مؤدية للطائرات، ومرافق خدمة ذاتية لتسجيل وصول المسافرين ومناولة الأمتعة، ومرافق عالية السعة لركن السيارات. وتعمل المملكة العربية السعودية حالياً على تشييد أحد أكبر المطارات في العالم وذلك في مدينة الرياض، حيث سيكون للمطار ستة مدارج متوازية، مما يساعد على رفع الحركة السنوية إلى 120 مليون مسافر بحلول العام 2030 و185 مليوناً بحلول العام 2050.

ومن المتوقع لمطارات عمان أن تشهد استقبال نحو 40 مليون مسافر بحلول العام 2030. وتستقطب السلطنة حاليا 18 مليون مسافر، في حين يمكن لها حالياً استقبال حوالي 24 مليون مسافر. وكان المسؤولون قد افتتحوا مطارين جديدين في مسقط والدقم في العام 2019، بالإضافة إلى مبنيين جديدين للشحن الجوي، في حين يتم إنشاء مطار مسندم بتكلفة 250 مليون دولار أمريكي. ومن المتوقع أن يكون جاهزاً بحلول الربع الرابع من العام 2026، حيث يتضمن العمل إنشاء مدرجين ومبنى مسافرين بسعة 250 ألف مسافر سنوياً.

ولدى لبنان خطط حالية لبناء مبنى مسافرين بقيمة 122 مليون دولار في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، على أن يتم الانتهاء منه في غضون أربع سنوات، حيث سيساعد المبنى الجديد على استقبال نحو 3.5 مليون مسافر سنوياً لدى انطلاق عملياته المقرر في العام 2027، وفي حين يستقبل المطار حالياً زهاء 8 ملايين مسافر سنوياً، فإن الخطط ترمي للوصول إلى 20 مليوناً في العام 2030.

وتعمل البحرين حالياً على استكشاف خطط لتشييد مطار ثانٍ بحلول العام 2034. وكان مطارها قد خضع لعملية توسعة ضمن استثمار بقيمة 13 مليار دولار في صناعة السياحة، حيث ادى مبنى المسافرين الجديد إلى مضاعفة الطاقة الاستيعابية لمطار البحرين الدولي. وسيحل المطار الجديد في نهاية المطاف محل مطار البحرين الدولي الحالي، وذلك بالنظر إلى قصور البنية التحتية الحالية عن تلبية الاحتياجات المتنامية للمملكة لجهة المطارات.

وتخطط الكويت لتوسيع الطاقة الاستيعابية لمبنى المسافرين في مطارها من ستة إلى 20 مليون مسافر سنوياً بحلول العام 2030، وتحويل مطار الكويت الدولي إلى مركز رئيسي للمسافرين والبضائع. وكان مبنى المسافرين الجديد (T2) أحد المشاريع التي تهدف إلى تحديث بنيتها التحتية لخدمة رؤية 2035، حيث ستؤدي توسعة مبنى المسافرين 2 في مطار الكويت بقيمة 4.36 مليار دولار إلى تعزيز القدرة السنوية لجهة استقبال المسافرين لتصل إلى 13 مليون مسافر سنوياً بحلول العام 2025.

وتعمل مصر على توسيع وتحسين مرافق الطيران مع الأخذ في الاعتبار خططها لاستقبال ما يصل إلى 30 مليون زائر بحلول العام 2028، فيما من المتوقع لقطاع الطيران في الإمارات العربية المتحدة أن يشهد نمواً في ظل استراتيجية الإمارات للسياحة التي تهدف إلى استضافة 40 مليون زائر بحلول العام 2031.





الهند وجزر المالديف والصين

وفي الهند من المتوقع أن يتم إنجاز المرحلة الأولى من مطار نافي مومباي الدولي بحلول ديسمبر 2024، في حين سيكون للمطار بحلول العام 2032 القدرة أيضاً على مناولة 2.5 مليون طن من البضائع. ومن المقرر افتتاح مطار نويدا الدولي بحلول سبتمبر 2025، بتكلفة تبلغ 3.8 مليار دولار.

وتعمل جزر المالديف على تطوير المطارات في جزرها الستة، حيث تعمل حكومتها الجديدة على سياسة ترمي إلى إنشاء مطار على بعد 30 دقيقة من كل جزيرة سكنية. وسيكون لعاصمتها ماليه مبنى مسافرين جديد بحلول العام 2025. وبدورها، تهدف الصين إلى بناء 216 مطاراً جديداً بحلول العام 2035 لتلبية الطلب المتزايد على السفر الجوي.

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