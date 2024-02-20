تقنية مبتكرة للترجمة الصوتية الفورية طورتها شركة ناشئة من الإمارات تصل إلى العالمية

اعتمد الاتحاد الأسترالي للتنس، تقنية مبتكرة للترجمة الصوتية الفورية طورتها شركة (Camb) الناشئة والتي تأسست عام 2022 في دولة الإمارات، وتعتبر إحدى استثمارات محفظة "صندوق حي دبي للمستقبل" الذي تشرف عليه مؤسسة دبي للمستقبل ومركز دبي المالي العالمي.

وتم استخدام هذه التقنية بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي التوليدي لدبلجة أصوات مجموعة من الرياضيين العالميين المشاركين في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس مثل الصربي نوفاك ديوكوفيتش، والألماني ألكسندر زفيريف، والإيطالي يانيك سينر، والروسي دانييل ميدفيديف، إلى عدة لغات أخرى هي اللغة الأسبانية وماندراين الصينية.

وجاءت هذه الخطوة عقب مشاركة فريق شركة (Camb) في برنامج بطولة أستراليا المفتوحة للشركات الناشئة لعام 2024، وتعمل الشركة حالياً على تطوير باقة خدماتها المتنوعة والتي تركز بشكل رئيسي على تطوير خدمات الترجمة الصوتية الفورية لأكثر من 100 لغة ولهجة، مع مراعاة تعديلات الصوت والفروق الدقيقة في المعنى.

وتمثل هذه التقنية نقلة نوعية في مجالات الترجمة الصوتية الفورية القائمة على الذكاء الاصطناعي، ولن تقتصر استخداماتها على هذه الرياضة فحسب، بل يمكن الاستفادة من تطبيقاتها أيضاً في مجالات متنوعة أخرى نظراً لما تتميز به من حيث السرعة ودقة المزامنة بين حركة الشفاه والأصوات المنتجة بالكمبيوتر التي تحاكي بالفعل النغمة الصوتية وطبقة الصوت الأصلية.

وقال أفنيش براكاش مؤسس شركة (Camb)، إن الفكرة الرئيسية للتكنولوجيا التي طورتها الشركة انطلقت من فرصة الاستفادة من قدرات الذكاء الاصطناعي على توليد محتوى بلغات مختلفة وإحداث نقلة في عالم الوسائط الرقمية، مشيداً بريادة دبي في مجال تعزيز الابتكار الرقمي ودعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال لتحقيق تطلعاتهم من خلال توفير منظومة متكاملة تسهم بتوفير فرص اقتصادية واعدة وأسواق جديدة للنمو والتوسع.

وقد تم الإعلان في ديسمبر الماضي عن اخيار شركة (Camb) ضمن قائمة 100 شركة من المستقبل، وهي مبادرة مشتركة بين وزارة الاقتصاد ومكتب التطوير الحكومي والمستقبل تهدف لتسليط الضوء على أبرز الشركات الواعدة ودورها في تعزيز تنافسية قطاعات اقتصاد المستقبل.

وأكد أفنيش براكاش أهمية الخبرات التي تم اكتسابها خلال مشاركة الشركة في برنامج "مسرعات دبي للمستقبل"، أحد مبادرات مؤسسة دبي للمستقبل، والذي يركز على توظيف أحدث تقنيات المستقبل لإيجاد حلول مبتكرة لأهم التحديات الحالية والمستقبلية، وأشاد أيضاً بأهمية الدعم الذي قدمه "صندوق حي دبي للمستقبل" الذي يوفر مجموعة متنوعة من التسهيلات التمويلية والاستثمارية المناسبة للشركات التكنولوجية الناشئة في دبي والمنطقة من أجل دعم نموها وتوسعها في أسواق جديدة.