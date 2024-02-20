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صادرات الذهب السويسري تقفز 92% إلى 207 أطنان في يناير

2/20/2024 5:29:27 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

ارتفعت صادرات الذهب السويسرية بنسبة 92% إلى 207 أطنان في يناير الماضي، مقارنة بـ 107.9 أطنان خلال ديسمبر الماضي، في ظل ارتفاع الصادرات إلى الصين وهونج كونج، وذلك وفقاً لبيانات إدارة الجمارك الاتحادية السويسرية.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن البيانات التي نُشرت على الموقع الإلكتروني لإدارة الجمارك جاء فيها أن الصادرات إلى الهند ارتفعت بنسبة 73% لتصل إلى 14 طناً.

كما ارتفعت الصادرات إلى الصين بأكثر من النصف لتصل إلى 77.8 طناً.

وتراجعت الصادرات إلى المملكة المتحدة بواقع الثلثين، كما انخفضت إلى الولايات المتحدة بواقع النصف.

وارتفعت الصادرات إلى هونج كونج بنحو سبعة أضعاف لتصل إلى 44.6 طناً.

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