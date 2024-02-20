صادرات الذهب السويسري تقفز 92% إلى 207 أطنان في يناير

(MENAFN
- Al-Bayan)
ارتفعت صادرات الذهب السويسرية بنسبة 92% إلى 207 أطنان في يناير الماضي، مقارنة بـ 107.9 أطنان خلال ديسمبر الماضي، في ظل ارتفاع الصادرات إلى الصين وهونج كونج، وذلك وفقاً لبيانات إدارة الجمارك الاتحادية السويسرية.
وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن البيانات التي نُشرت على الموقع الإلكتروني لإدارة الجمارك جاء فيها أن الصادرات إلى الهند ارتفعت بنسبة 73% لتصل إلى 14 طناً.
كما ارتفعت الصادرات إلى الصين بأكثر من النصف لتصل إلى 77.8 طناً.
وتراجعت الصادرات إلى المملكة المتحدة بواقع الثلثين، كما انخفضت إلى الولايات المتحدة بواقع النصف.
وارتفعت الصادرات إلى هونج كونج بنحو سبعة أضعاف لتصل إلى 44.6 طناً.
تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز
MENAFN20022024000110011019ID1107873945
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.