غرفة دبي العالمية تستعرض فرص وآفاق قطاع الأغذية خلال معرض «جلفود»

نظّمت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، اليوم لقاء أعمال على هامش معرض "جلفود" الذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 19 إلى 23 فبراير 2024.

واستقطب لقاء الأعمال 400 ممثل لشركات محلية وعالمية متخصصة في قطاع الأغذية والمشروبات، وتعرف المشاركون على أحدث البيانات وأهم التوجهات لقطاع الأغذية والمشروبات في الدولة، كما سلط اللقاء الضوء على الفرص التي تتيحها دبي للشركات العاملة في القطاع بفضل إمكاناتها اللوجستية المتقدمة، وبيئة الأعمال التي تتمتع بها.

ووفق بيان صادر عن غرف دبي، أظهرت الإحصاءات المبنية على بيانات مؤسسة "يورومونيتر" أن قيمة مبيعات التجزئة لقطاع الأغذية الطازجة والمعلبة في الدولة خلال العام الماضي بلغت 16.4 مليار دولار أمريكي، فيما وصل إنفاق المستهلكين في الدولة على شراء الأغذية بشكل عام عبر منصات التجارة الإلكترونية إلى 1.1 مليار دولار أمريكي في 2023، مع توقعات بأن يسجل الإنفاق معدل نمو سنوي مركب بنسبة 9.5% في الفترة 2023-2027.

وقال سعادة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي " تكتسب دبي أهمية متنامية باعتبارها مركزاً محورياً لتجارة الأغذية والمشروبات في العالم، وتواصل الإمارة خلق فرص واعدة للشركات العاملة في القطاع للتوسع والنمو، بالإضافة إلى دورها في تحفيز الابتكار لتطوير حلول تساهم في تطوير صناعة الأغذية والمشروبات وتلبية متطلبات الأمن الغذائي العالمي، ومواكبة متطلبات الاستدامة".

وأضاف " تقدم دبي من خلال تنظيم معرض "جلفود"، الحدث الأكبر من نوعه عالمياً في قطاع الأغذية والمشروبات، منصة مثالية للقاء المنتجين والموردين والتجار من كافة أنحاء العالم لبناء شراكات عابرة للحدود".

وشهد اللقاء عرضاً تعريفياً أظهر أن قطاع الأغذية والمشروبات في دبي استقطب استثمارات أجنبية مباشرة جديدة بقيمة 577 مليون دولار أمريكي منذ العام 2019 وحتى عام 2023 من 48 شركة عالمية في 23 دولة بحسب بيانات "إف دي آي انتليجنس".

وأظهر العرض التعريفي لغرفة دبي العالمية أن الإمارات استحوذت على الحصة الأكبر من استثمارات رأس المال المخاطر في قطاع تكنولوجيا المطاعم "ريستورانت تيك" على مستوى منطقة الشرق الأوسط خلال الفترة 2018 - 2023، حيث سجلت الدولة استثمارات بقيمة تجاوزت مليار دولار أمريكي في هذا القطاع خلال الفترة المذكورة وفقاً لبيانات "بتشبوك".

كما حلت الدولة في المرتبة الثانية بين دول الشرق الأوسط من حيث قيمة استثمارات رأس المال المخاطر في قطاع التكنولوجيا الزراعية خلال ذات الفترة، إذ استقطبت استثمارات في هذا القطاع بقيمة 335.4 مليون دولار أمريكي.

ووفق العرض التعريفي للغرفة، يُتوقع أن ترتفع مبيعات التجزئة من الأغذية الطازجة في الإمارات من 9.8 مليار دولار أمريكي في 2023 إلى 12.4 مليار دولار أمريكي في 2028، وان تزيد مبيعات التجزئة من الأغذية المعلبة في الدولة من 6.6 مليار دولار أمريكي في 2023 إلى 8.3 مليار دولار أمريكي في 2028.

وتوقعت غرفة دبي العالمية في عرضها أن ترتفع مبيعات التجزئة من المشروبات في الدولة من 1.6 مليار دولار أمريكي في 2023 إلى 2 مليار دولار أمريكي في 2028، لتحقق بذلك معدل نمو سنوي مركب بنسبة 4.6%. وتستحوذ المياه المعبئة على الحصة الأكبر من مبيعات هذه الفئة، حيث سجلت مبيعات بقيمة 635 مليون دولار في 2023، مع توقعات بأن تسجل معدل نمو سنوي مركب بنسبة 5.4% في الفترة من 2023 – 2028، تليها المشروبات الغازية التي بلغت قيمة مبيعاتها خلال العام الماضي 422 مليون دولار أمريكي.

ومن المتوقع أن تحقق مبيعات القهوة الجاهزة للشرب معدل نمو سنوي مركب بنسبة 14.2% في الفترة 2023 – 2028، وذلك بعد أن سجلت مبيعات بقيمة 32 مليون دولار العام الماضي، في حين توقع العرض التعريفي كذلك أن تسجل مبيعات الشاي الجاهز للشرب؛ والتي بلغت 8 ملايين دولار في 2023؛ معدل نمو سنوي مركب بنسبة 13.9% خلال ذات الفترة.

ووفق العرض التعريفي للغرفة، تشهد سوق الأغذية في الدولة نمواً مطرداً في مبيعات التجزئة لكل من الأغذية الأساسية واللحوم والمشروبات، وسط تنامي الطلب من قبل المستهلكين في الدولة على السلع الغذائية المنتجة محلياً، مما يشكل فرصة للمصنعين المحليين من أجل تلبية هذا الطلب وزيادة حصتهم السوقية.

وشهد اللقاء كذلك جلسة حوارية شارك فيها صالح عبدالله لوتاه، رئيس مجموعة عمل الصناعات الغذائية والمشروبات بالإمارات، التي تعمل تحت مظلة غرفة تجارة دبي، حيث استعرض صالح لوتاه الدور الهام الذي تلعبه المجموعة في تعزيز تنافسية القطاع.

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