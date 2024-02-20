الأسهم الأوروبية تتراجع قبيل بيانات فصلية للأجور.. واليابانية تلتقط أنفاسها

تراجعت الأسهم الأوروبية الثلاثاء في وقت يخيم فيه التعزيز المحتمل لتسويات الأجور في منطقة اليورو على رهانات الخفض المبكر لأسعار الفائدة، فيما فشل قرار الصين بخفض أسعار الفائدة على الرهن العقاري في إحداث انطباع جيد في الأسواق.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 بالمئة خلال التداولات. وفي الجلسة السابقة سجل المؤشر أعلى مستوياته في أكثر من عامين.

وسينصب تركيز السوق على بيانات الأجور التي تم التفاوض عليها في منطقة اليورو في الربع الرابع بعد أن حدد البنك المركزي الأوروبي تسويات الأجور باعتبارها المتغير الأكثر أهمية في تحديد ما إذا كان يمكن البدء في خفض أسعار الفائدة.

وتراجعت أسهم الموارد الأساسية 1.8 بالمئة وسط تراجع أسعار النحاس على خلفية قوة الدولار، في حين قام المتداولون بتقييم آفاق الطلب في الصين بعد أن فشل خفض سعر فائدة الرهن العقاري للمستهلكين في رفع المعنويات.

وعلى صعيد الشركات، ارتفع سهم إير ليكيد 6.2 بالمئة إلى قمة ستوكس 600 بعد أن أعلنت شركة الغازات الصناعية الفرنسية عن أرباح تشغيلية أفضل من المتوقع للعام بأكمله وقالت إنها وصلت بالفعل إلى هامش الربح المستهدف لعام 2025.





اليابان

لم يستطع مؤشر الأسهم الياباني الرئيسي مواصلة الصعود ليبقى أقل من الذروة القصوى التي سجلها منذ أكثر من ثلاثة عقود بواحد في المئة وسط قلق المتعاملين قبل صدور أرباح إنفيديا.

وأعطى الخفض الكبير غير المتوقع لسعر الفائدة في الصين دفعة للأسهم اليابانية في الجلسة الصباحية لكنه ثبت أنه قصير الأجل، وأغلق مؤشر نيكاي على انخفاض 0.28 بالمئة عند 38363.61 نقطة.

ومؤشر نيكاي على وشك كسر أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38957.44، والذي سجله في يوم التداول الأخير من عام 1989 في ذروة اقتصاد الفقاعة في اليابان. وفي يوم الجمعة، ارتفع المؤشر الرئيسي إلى 38865.06 قبل أن يتراجع عند الإغلاق.

وكان عمالقة قطاع الرقائق في اليابان القوة الدافعة لارتفاع مؤشر نيكاي بنسبة 15 بالمئة تقريباً هذا العام، متفوقاً بسهولة على أقرانه الرئيسيين، بما في ذلك مؤشر ستاندرد اند بورز 500 وناسداك الذي يركز على قطاع التكنولوجيا، وقد ربح كل منهما حوالي خمسة بالمئة.

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