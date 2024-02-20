Tuesday, 20 February 2024 02:15 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


كابيتال وان تعتزم الاستحواذ على ديسكفر فاينانشال سيرفيسز بـ 35.3 مليار دولار

2/20/2024 5:29:26 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

وافقت شركة الخدمات المالية الأمريكية كابيتال وان فاينانشال كورب على شراء منافستها ديسكفر فاينانشال سيرفيسز مقابل 35.3 مليار دولار تسدد في صورة أسهم بالكامل.

ووفقاً لشروط الاتفاق سيحصل مساهمو ديسكفر على 1.0192 سهماً من أسهم كابيتال وان مقابل كل سهم من أسهم شركتهم وهو ما يعني تقييم سعر سهم ديسكفر بأكثر من سعره في البورصة في ختام تعاملات الأسبوع الماضي وكان 110.49 دولارات بنسبة 26.6 %. وعند إتمام الصفقة سيمتلك مساهمو كابيتال وان 60% من أسهم الكيان الجديد في حين سيمتلك مساهمو ديسكفر 40% منها.

وتتوقع كابيتال وان أن تحقق هذه الصفقة وفراً في النفقات بنحو 1.5 مليار دولار في عام 2027، كما تتوقع أن تؤدي إلى زيادة الأرباح المعدلة للسهم الواحد بأكثر 15% في 2027.

ومن المنتظر إتمام الصفقة في أواخر العام الحالي أو أوائل العام المقبل بعد استكمال بعض الشروط بما في ذلك الحصول على موافقة السلطات الرقابية وموافقة مساهمي الشركتين.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز

MENAFN20022024000110011019ID1107873942

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث