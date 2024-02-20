كابيتال وان تعتزم الاستحواذ على ديسكفر فاينانشال سيرفيسز بـ 35.3 مليار دولار

وافقت شركة الخدمات المالية الأمريكية كابيتال وان فاينانشال كورب على شراء منافستها ديسكفر فاينانشال سيرفيسز مقابل 35.3 مليار دولار تسدد في صورة أسهم بالكامل.

ووفقاً لشروط الاتفاق سيحصل مساهمو ديسكفر على 1.0192 سهماً من أسهم كابيتال وان مقابل كل سهم من أسهم شركتهم وهو ما يعني تقييم سعر سهم ديسكفر بأكثر من سعره في البورصة في ختام تعاملات الأسبوع الماضي وكان 110.49 دولارات بنسبة 26.6 %. وعند إتمام الصفقة سيمتلك مساهمو كابيتال وان 60% من أسهم الكيان الجديد في حين سيمتلك مساهمو ديسكفر 40% منها.

وتتوقع كابيتال وان أن تحقق هذه الصفقة وفراً في النفقات بنحو 1.5 مليار دولار في عام 2027، كما تتوقع أن تؤدي إلى زيادة الأرباح المعدلة للسهم الواحد بأكثر 15% في 2027.

ومن المنتظر إتمام الصفقة في أواخر العام الحالي أو أوائل العام المقبل بعد استكمال بعض الشروط بما في ذلك الحصول على موافقة السلطات الرقابية وموافقة مساهمي الشركتين.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز