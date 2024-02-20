رئيس الدولة يعزي في وفاة عبدالله المقبالي في حتا

قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، اليوم، واجب العزاء في وفاة عبدالله محمد المقبالي .. وذلك خلال زيارة سموه مجلس العزاء في مدينة حتا في دبي.

وأعرب سموه عن صادق تعازيه ومواساته إلى أسرة الفقيد .. داعياً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.

رافق سموه خلال أداء واجب العزاء.. معالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، ومعالي علي بن حماد الشامسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني.

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