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رئيس الدولة يعزي في وفاة غانم المزروعي

2/20/2024 5:29:26 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، اليوم، واجب العزاء في وفاة غانم عبيد المزروعي.

وأعرب سموه - خلال زيارته مجلس العزاء في مدينة العين - عن صادق تعازيه ومواساته إلى أسرة الفقيد .. سائلاً المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

رافق سموه خلال أداء واجب العزاء.. معالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، ومعالي علي بن حماد الشامسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني.

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