رئيس الدولة يعزي في وفاة غانم المزروعي

(MENAFN
- Al-Bayan)
قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، اليوم، واجب العزاء في وفاة غانم عبيد المزروعي.
وأعرب سموه - خلال زيارته مجلس العزاء في مدينة العين - عن صادق تعازيه ومواساته إلى أسرة الفقيد .. سائلاً المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
رافق سموه خلال أداء واجب العزاء.. معالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، ومعالي علي بن حماد الشامسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني.
تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز
MENAFN20022024000110011019ID1107873940
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.