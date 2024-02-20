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مراسم استقبال رسمية لسمو أمير البلاد في الديوان الأميري بدولة قطر

2/20/2024 5:23:38 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أقيمت بالديوان الأميري في العاصمة الدوحة ظهر اليوم، مراسم الاستقبال الرسمية لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، وذلك بمناسبة زيارة دولة لسموه لدولة قطر .

ولدى وصول الموكب الرسمي المقل لسموه إلى الديوان الأميري اصطفت كوكبة من الخيالة والهجانة وقامت مجموعة من الفرق الشعبية بأداء العرضة القطرية وأطلقت المدفعية ثماني عشرة طلقة ترحيبا بقدوم سموه.

وعند الوصول إلى منصة الشرف تم عزف السلام الوطني لدولة الكويت والسلام الوطني لدولة قطر.

بعدها تفضل سموه بمصافحة عدد من أصحاب السمو والمعالي والسعادة الشيوخ والأعيان وكبار المسؤولين بالحكومة القطرية كما قام صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر بمصافحة أعضاء الوفد الرسمي المرافق لسموه.


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