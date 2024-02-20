مراسم استقبال رسمية لسمو أمير البلاد في الديوان الأميري بدولة قطر

(MENAFN
- Al-Anbaa) أقيمت بالديوان الأميري في العاصمة الدوحة ظهر اليوم، مراسم الاستقبال الرسمية لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، وذلك بمناسبة زيارة دولة لسموه لدولة قطر .
ولدى وصول الموكب الرسمي المقل لسموه إلى الديوان الأميري اصطفت كوكبة من الخيالة والهجانة وقامت مجموعة من الفرق الشعبية بأداء العرضة القطرية وأطلقت المدفعية ثماني عشرة طلقة ترحيبا بقدوم سموه.
وعند الوصول إلى منصة الشرف تم عزف السلام الوطني لدولة الكويت والسلام الوطني لدولة قطر.
بعدها تفضل سموه بمصافحة عدد من أصحاب السمو والمعالي والسعادة الشيوخ والأعيان وكبار المسؤولين بالحكومة القطرية كما قام صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر بمصافحة أعضاء الوفد الرسمي المرافق لسموه.
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