سعر برميل النفط الكويتي يرتفع ليبلغ 82 53 دولار

(MENAFN
- Al-Anbaa) ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 20 سنتا ليبلغ
82.53 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الاثنين مقابل 82.33 دولار في تداولات يوم الجمعة الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 9 سنتات لتبلغ
83.56 دولار للبرميل في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 30 سنتا لتبلغ
79.49 دولار.
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