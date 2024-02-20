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92 % ارتفاع في صادرات الذهب السويسري خلال كانون الثاني الماضي

2/20/2024 5:10:21 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ارتفعت صادرات الذهب السويسرية إلى 207 أطنان في كانون الثاني الماضي، مقارنة بـ107.9 طن خلال كانون الاول الماضي، في ظل ارتفاع الصادرات إلى الصين وهونغ كونغ، وذلك وفقا لبيانات إدارة الجمارك الاتحادية السويسرية.
وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن البيانات جاء فيها أن الصادرات إلى الهند ارتفعت بنسبة 73 % لتصل إلى 14 طنا.
كما ارتفعت الصادرات إلى الصين بأكثر من النصف لتصل إلى 77.8 طن.
وتراجعت الصادرات إلى المملكة المتحدة بواقع الثلثين، كما انخفضت إلى الولايات المتحدة بواقع النصف.
وسجلت الصادرات إلى هونغ كونغ زيادة بنحو 7 أضعاف لتصل إلى 44.6 طن.













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