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تجدد الغارات الجوية على عدد من البلدات في جنوب لبنان

2/20/2024 5:10:16 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيروت/PNN- تجددت الغارات الجوية الإسرائيلية، صباح اليوم الثلاثاء، على عدد من البلدات في جنوب لبنان، وسط تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع.

وأفاد مراسل الوكالة الرسمية، بأن الطائرات الحربية الإسرائيلية شنت غارات على بلدات ميس الجبل، وبليدا، وحولا. ومروحين

وكان الطيران الاستطلاعي الإسرائيلي قد كثف طوال الليلة الماضية وحتى صباح اليوم، تحليقه فوق قرى صور وبنت جبيل، تزامناً مع إطلاق القذائف الحارقة والقنابل المضيئة فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط.

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