تجدد الغارات الجوية على عدد من البلدات في جنوب لبنان

(MENAFN
- Palestine News Network )
بيروت/PNN- تجددت الغارات الجوية الإسرائيلية، صباح اليوم الثلاثاء، على عدد من البلدات في جنوب لبنان، وسط تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع.
وأفاد مراسل الوكالة الرسمية، بأن الطائرات الحربية الإسرائيلية شنت غارات على بلدات ميس الجبل، وبليدا، وحولا. ومروحين
وكان الطيران الاستطلاعي الإسرائيلي قد كثف طوال الليلة الماضية وحتى صباح اليوم، تحليقه فوق قرى صور وبنت جبيل، تزامناً مع إطلاق القذائف الحارقة والقنابل المضيئة فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط.
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