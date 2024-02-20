تجدد الغارات الجوية على عدد من البلدات في جنوب لبنان

وكان الطيران الاستطلاعي الإسرائيلي قد كثف طوال الليلة الماضية وحتى صباح اليوم، تحليقه فوق قرى صور وبنت جبيل، تزامناً مع إطلاق القذائف الحارقة والقنابل المضيئة فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط.

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