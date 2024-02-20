أيزنكوت يحذر أعضاء كابينت الحرب: لم نتخذ قرارات حاسمة منذ 3 أشهر

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- Palestine News Network )
تل أبيب/PNN- حذر الوزير في حكومة الحرب غادي أيزنكوت عبر وثيقة تحذير شفهية إلى أعضاء مجلس الوزراء الحربي توضح بالتفصيل ما حققته إسرائيل حتى الآن في الحرب، وفقًا لما ذكرت القناة 12 الإسرائيلية في تقرير لها.
وبحسب التقرير، قال آيزنكوت في الوثيقة "أننا لا نتخذ قرارات مهمة وبالتالي هناك صعوبة واضحة في تحقيق أهداف الحرب. لا يوجد إنجاز كامل. كل شيء جزئي أو غير محقق".
وأوضح أن من بين أمور أخرى، أن، "تفكيك القدرات العسكرية والحكومية وعودة المختطفين تحقق جزئياً، كما تم استعادة الأمن لسكان المنطقة المحيطة". ومع ذلك، وبحسب قوله، فإن، "حالة إنهاء الحرب التي لا يوجد فيها تهديد من غزة وتعزيز الأمن الشخصي والصمود الوطني لمواطني إسرائيل لم تتحقق".
وقال آيزنكوت: "من الناحية العملية، لم يتم اتخاذ أي قرارات حاسمة لمدة ثلاثة أشهر. فالحرب تجري وفق إنجازات تكتيكية، دون تحركات كبيرة لتحقيق إنجازات استراتيجية". وبحسب التقرير أيضًا، قال،
آيزنكوت إن، "هناك خمسة قرارات يجب اتخاذها الآن – الانتقال الكامل إلى المرحلة الثالثة، تنفيذ مخطط آخر لعودة المختطفين، منع التصعيد في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) مع اقتراب رمضان. وإعادة السكان إلى الشمال والترويج لبديل مدني لحكم حماس في غزة".
وفي نهاية الوثيقة، وبخ آيزنكوت نتنياهو لاستخدامه مصطلح "النصر المطلق". وأضاف: ((أنا على قناعة بأن جميع أعضاء مجلس الوزراء معنيون بتحقيق ((النصر الشامل)). فإلى جانب تصريح رئيس الوزراء بأن النصر سيتحقق خلال أشهر قليلة، وعلى افتراض أنه ليس مقصوداً فقط لأغراض الوعي، فيجب مناقشة هذا المفهوم بجدية وتوضيحه عملياً".
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