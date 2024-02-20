أيزنكوت يحذر أعضاء كابينت الحرب: لم نتخذ قرارات حاسمة منذ 3 أشهر

MENAFN - Palestine News Network ) تل أبيب/PNN- حذر الوزير في حكومة الحرب غادي أيزنكوت عبر وثيقة تحذير شفهية إلى أعضاء مجلس الوزراء الحربي توضح بالتفصيل ما حققته إسرائيل حتى الآن في الحرب، وفقًا لما ذكرت القناة 12 الإسرائيلية في تقرير لها.

وبحسب التقرير، قال آيزنكوت في الوثيقة "أننا لا نتخذ قرارات مهمة وبالتالي هناك صعوبة واضحة في تحقيق أهداف الحرب. لا يوجد إنجاز كامل. كل شيء جزئي أو غير محقق".



وأوضح أن من بين أمور أخرى، أن، "تفكيك القدرات العسكرية والحكومية وعودة المختطفين تحقق جزئياً، كما تم استعادة الأمن لسكان المنطقة المحيطة". ومع ذلك، وبحسب قوله، فإن، "حالة إنهاء الحرب التي لا يوجد فيها تهديد من غزة وتعزيز الأمن الشخصي والصمود الوطني لمواطني إسرائيل لم تتحقق".



وقال آيزنكوت: "من الناحية العملية، لم يتم اتخاذ أي قرارات حاسمة لمدة ثلاثة أشهر. فالحرب تجري وفق إنجازات تكتيكية، دون تحركات كبيرة لتحقيق إنجازات استراتيجية". وبحسب التقرير أيضًا، قال،

آيزنكوت إن، "هناك خمسة قرارات يجب اتخاذها الآن – الانتقال الكامل إلى المرحلة الثالثة، تنفيذ مخطط آخر لعودة المختطفين، منع التصعيد في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) مع اقتراب رمضان. وإعادة السكان إلى الشمال والترويج لبديل مدني لحكم حماس في غزة".



وفي نهاية الوثيقة، وبخ آيزنكوت نتنياهو لاستخدامه مصطلح "النصر المطلق". وأضاف: ((أنا على قناعة بأن جميع أعضاء مجلس الوزراء معنيون بتحقيق ((النصر الشامل)). فإلى جانب تصريح رئيس الوزراء بأن النصر سيتحقق خلال أشهر قليلة، وعلى افتراض أنه ليس مقصوداً فقط لأغراض الوعي، فيجب مناقشة هذا المفهوم بجدية وتوضيحه عملياً".