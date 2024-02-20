الاحتلال يقتحم الخضر ويحاصر مدرستها الثانوية ويعتقل شابا

(MENAFN
- Palestine News Network )
بيت لحم/PNN- اقتحمت قوات الاحتلال، اليوم الثلاثاء، بلدة الخضر جنوب بيت لحم، وحاصرت مدرسة الذكور الثانوية، واعتقلت شابا.
وأفاد مراسل الوكالة الرسمية بأن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت الخضر وتمركزت في منطقة "التل" في البلدة القديمة، وأطلقت قنابل الصوت، فيما اعتقلت شابا من أمام منزله، دون التمكن من معرفة هويته.
في غضون ذلك، حاصرت تلك القوات مدرسة ذكور الخضر الثانوية.
وأفاد مدير التربية والتعليم في محافظة بيت لحم بسام جبر للوكالة الرسمية، بأن قوة مكونة من أربع دوريات عسكرية اقتحمت محيط المدارس، وحاصرت مدرسة ذكور الخضر الثانوية الواقعة قرب ستاد الخضر في البلدة القديمة، والقريبة من جدار الفصل العنصري،
واطلقت قنابل الغاز والصوت في ساحتها.
وأضاف جبر، أنه لم يبلغ عن إصابات، لكن الوضع ينذر بالخطورة على سلامة الطلبة، مشيرا الى ان الاحتلال يتعمد محاصرة المدارس في محافظة بيت لحم، كما جرى قبل شهرين للمدارس الواقعه في شارع الصف وسط مدينة بيت لحم.
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