الاحتلال يقتحم الخضر ويحاصر مدرستها الثانوية ويعتقل شابا

MENAFN - Palestine News Network ) بيت لحم/PNN- اقتحمت قوات الاحتلال، اليوم الثلاثاء، بلدة الخضر جنوب بيت لحم، وحاصرت مدرسة الذكور الثانوية، واعتقلت شابا.

وأفاد مراسل الوكالة الرسمية بأن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت الخضر وتمركزت في منطقة "التل" في البلدة القديمة، وأطلقت قنابل الصوت، فيما اعتقلت شابا من أمام منزله، دون التمكن من معرفة هويته.

في غضون ذلك، حاصرت تلك القوات مدرسة ذكور الخضر الثانوية.

وأفاد مدير التربية والتعليم في محافظة بيت لحم بسام جبر للوكالة الرسمية، بأن قوة مكونة من أربع دوريات عسكرية اقتحمت محيط المدارس، وحاصرت مدرسة ذكور الخضر الثانوية الواقعة قرب ستاد الخضر في البلدة القديمة، والقريبة من جدار الفصل العنصري،

واطلقت قنابل الغاز والصوت في ساحتها.

وأضاف جبر، أنه لم يبلغ عن إصابات، لكن الوضع ينذر بالخطورة على سلامة الطلبة، مشيرا الى ان الاحتلال يتعمد محاصرة المدارس في محافظة بيت لحم، كما جرى قبل شهرين للمدارس الواقعه في شارع الصف وسط مدينة بيت لحم.



