حملة للتبرع بالدم لقطاع غزة في العاصمة الأردنية

(MENAFN
- Palestine News Network )
عمان/PNN- أطلق مستشفى الاستقلال في المملكة الأردنية الهاشمية، اليوم الثلاثاء، حملة للتبرع بالدم لصالح قطاع غزة، بالتعاون مع وزارة الصحة الأردنية وبنك الدم الوطني.
وشارك في الحملة التي نُظمت في العاصمة عمان بعنوان "دماؤنا تجمعنا لنمنح الحياة لأهلنا في غزة"، أطباء ونقابيون ومواطنون.
وقال المدير الطبي لمستشفى الاستقلال
الدكتور مؤيد عمر، إن هذه الحملة ليست الأولى لتلبية احتياجات قطاع غزة الطبية والصحية، والمساهمة في إنقاذ حياة آلاف الجرحى، في ظل النقص الشديد الذي يعانيه جراء العدوان الإسرائيلي الذي طال المستشفيات وسيارات الإسعاف والكوادر الطبية.
وقال، إن الدم الأردني طالما اختلط بالدم الفلسطيني وساهم في إنقاذ حياة الجرحى خلال الاعتداءات والحروب التي شنها الاحتلال الإسرائيلي الغاشم على القطاع.
وقال أحد المتبرعين بالدم، إن ما نقوم به هو أقل القليل لمساندة أهلنا في قطاع غزة، ونؤكد أنهم ليسوا وحدهم، وأن كل الشعب الأردني يقف إلى جانبكم.
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