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حملة للتبرع بالدم لقطاع غزة في العاصمة الأردنية

2/20/2024 5:10:14 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) عمان/PNN- أطلق مستشفى الاستقلال في المملكة الأردنية الهاشمية، اليوم الثلاثاء، حملة للتبرع بالدم لصالح قطاع غزة، بالتعاون مع وزارة الصحة الأردنية وبنك الدم الوطني.

وشارك في الحملة التي نُظمت في العاصمة عمان بعنوان "دماؤنا تجمعنا لنمنح الحياة لأهلنا في غزة"، أطباء ونقابيون ومواطنون.

وقال المدير الطبي لمستشفى الاستقلال
الدكتور مؤيد عمر، إن هذه الحملة ليست الأولى لتلبية احتياجات قطاع غزة الطبية والصحية، والمساهمة في إنقاذ حياة آلاف الجرحى، في ظل النقص الشديد الذي يعانيه جراء العدوان الإسرائيلي الذي طال المستشفيات وسيارات الإسعاف والكوادر الطبية.

وقال، إن الدم الأردني طالما اختلط بالدم الفلسطيني وساهم في إنقاذ حياة الجرحى خلال الاعتداءات والحروب التي شنها الاحتلال الإسرائيلي الغاشم على القطاع.

وقال أحد المتبرعين بالدم، إن ما نقوم به هو أقل القليل لمساندة أهلنا في قطاع غزة، ونؤكد أنهم ليسوا وحدهم، وأن كل الشعب الأردني يقف إلى جانبكم.

MENAFN20022024000205011050ID1107873845

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