هيئة الأسرى: 90% من أسرى عتصيون تعرضوا للضرب والتنكيل

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN- كشفت إحصائية لهيئة شؤون الأسرى والمحررين، بناءًا على زيارة محاميها لسجن عتصيون قبل يومين، فإن قرابة الـ 90% من الأسرى القابعين هناك من أصل 105 أسير، قد تعرضوا للضرب والتنكيل أثناء اعتقالهم حتى وصولهم المعتقل.

ووصفت محامية الهيئة الوضع بعتصيون بالمزري، وقالت: "تشهد الغرف اكتظاظاً كبيراً بعدد الأسرى، في حين ينام معظمهم على الأرض بسبب نقص عدد الأسرة والفرشات، وقلة الحرامات والملابس، بالإضافة إلى عدم إمكانية إغلاق الشبابيك فهي عبارة عن شبك حديدي فقط، مما يجعل الغرف باردة طوال الوقت، ويزداد الأمر صعوبة عندما تمطر، حيث تتحول الأقسام إلى برك مياه".

وتابعت: "لا يتوقف الأمر عند هذا، بل يقوم السجانين بالقرع على أبواب الغرف عند منتصف الليل، لمنع الأسرى من النوم، وأحياناً يتم إخراجهم من الغرف وإبقائهم بالساحة الخارجية دون أي مبرر، أو مراعاة للحالات المرضية، التي تتعمد إدارة السجون إهمالها وقتلها ببطء منذ البدء بالحرب على قطاع غزة في ال 07/10/2023، فلا أدوية أو فحوصات، ولا علاج أو متابعة طبية كنوع من العقاب".



ولفتت إلى أنه يتم تحويل الأسرى للاعتقال الإداري دون عقد أي جلسات تمديد توقيف تذكر لهم، وحتى دون اعلام الأسير بأنه تحول للاعتقال الإداري.