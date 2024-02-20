(MENAFN
- Amman Net)
المدير العام للمؤسسة العامة للغذاء والدواء نزار مهيدات، والأمين العام لوزارة الاتصال الحكومي زيد النوايسة، يجريان اليوم لقاء مع ممثلي وسائل الإعلام تحت عنوان "الغذاء والدواء .. إنجاز وتحديات
اعتصام لسائقي التكسي الأصفر، الثلاثاء، أمام مبنى وزارة النقل في العاصمة عمّان، للمطالبة بوقف التطبيقات غير المرخصة.
الناطق باسم وزارة المياه والري عمر سلامة، يقول إن الموسم المطري الحالي "مطمئن وجيد" مقارنة مع المواسم المطرية السابقة، وانعكس على تخزين السدود بشكل واضح وإيجابي.
العاملون في إدارة البحث الجنائي يلقون القبض على شخص سرق مطعما شمالي العاصمة عمّان، وفقا للناطق باسم مديرية الأمن العام، العقيد عامر السرطاوي.
الولايات المتحدة تقترح مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي يدعو إلى وقف مؤقت لإطلاق النار في قطاع غزة، ويعارض شن أي هجوم بري إسرائيلي كبير في رفح بجنوب قطاع غزة
مجلس الأمن الدولي، يصوت اليوم، على مشروع قرار يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة لأسباب إنسانية، تقدمت به الجزائر باسم المجموعة العربية
يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الأجواء ضبابية وباردة في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة × أدخل بعض الكلمات المفتاحية.
القبض على سارق مطعم بعمان وبحوزته 2600 دينار 02/20/2024 - 12:08 عمان ن
قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ بلاغاً ورد لإدارة البحث الجنائي قبل أيام من قبل مفوض عن أحد المطاعم بقيام شخص مجهول بالدخول إلى أحد فروع المطعم شمال العاصمة وسرقة مبلغ 3600 دينار من داخل المطعم ومغادرة المكان .
وأكّد أن فريق التحقيق من بحث جنائي العاصمة والذي باشر متابعة القضية منذ لحظة الإبلاغ تمكن بعد جمع المعلومات ومتابعتها من تحديد هوية المشتبه به الرئيس، إذ جرى تحديد مكان وجوده ومداهمته وإلقاء القبض عليه وبالتحقيق معه اعترف بارتكاب السرقة وضُبط بحوزته 2600 دينار من مجمل المبلغ المسروق وستتم إحالته للقضاء.
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