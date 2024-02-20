سائقو تاكسي يعتصمون أمام وزارة النقل لوقف التطبيقات غير المرخصة (شاهد) 02/20/2024 - 11:35 عمان نت- خالدة العطاري

اعتصم سائقو التكسي الأصفر صباح اليوم الثلاثاء، أمام مبنى وزارة النقل في العاصمة عمّان، للمطالبة بوقف التطبيقات غير المرخصة.

وقال المعتصمون إن الاعتصام جاء بعد تفشي ظاهرة التطبيقات غير المرخصة التي تنقل الركاب بأسعار زهيدة، ما اعتبروها منافسة غير عادلة.

وبينوا لـ"المرصد العمالي" أن ذلك أثر سلبا على عملهم ودخلهم، وأدى إلى انخفاض الطلب على التكسي الأصفر في ظل غياب الرقابة من قبل الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة النقل وهيئة تنظيم النقل البري.

وطالبوا بتشكيل لجنة حكومية دائمة مؤلفة من الهيئة وهيئة تنظيم الاتصالات ومندوب دائم عن إدارة السير المركزية ووحدة الجرائم الالكترونية، لغايات متابعة مشاكل سائقي التكسي الأصفر مع التطبيقات غير المرخصة.

ورأوا أن هذه اللجنة ستساعد على حجب جميع التطبيقات غير المرخصة وضبط ومراقبة مدى التزام التطبيقات المرخصة غير الملتزمة بالتعرفة (التسعيرة) المقررة بينها وبين تعرفة عداد التكسي الاصفر، وايقاف جميع العروض الترويجية المخالفة لذلك.

كما يطالبون بمخالفة التطبيقات المرخصة التي تُشغل سائقين بدون تصريح رسمي من الهيئة، إضافة إلى إغلاق كافة الصفحات والمواقع التي تمارس اعمال النقل خارج أُطر القوانين والتشريعات من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.

بدوره

قال محمد شحادة الحديد نائب نقيب أصحاب السيارات العمومية ومكاتب التكسي في تصريحات لصحيفة الرأي إن النقابة تلقت العديد من الشكاوى بشأن التطبيقات غير المرخصة والشركات الفردية غير المرخصة التي تعلن عن خدمات التوصيل بأسعار منافسة على وسائل التواصل الاجتماعي.





وأكد الحديد،

أن النقابة ولجنة فرسان الأردن رفعوا الشكاوى للجهات المعنية من وزارة النقل وهيئة تنظيم قطاع النقل وأمانة عمّان الكبرى، لكن ((لم نجد أي استجابة من الحكومة))، بحسب الرأي.





كما أكد رئيس لجنة تكسي فرسان الأردن معاذ الساريسي أن الاعتصام يأتي

بسبب ((الوضع السيء جدا)) الذي يعانيه أصحاب وسائقي التكاسي الصفراء، وأشار إلى أنه إذا لم يتم الاستجابة ستنفذ كل أسبوعين وقفة.

وقال الساريسي إن التطبيقات المرخصة غير ملتزمة بالتسعيرة لا من حيث الأعداد ولا التسعيرة، فيما التطبيقات غير المرخصة تعمل ((بلا رقيب ولا حسيب))، كما أن هناك العديد الإعلانات على صفحات الفيس بوك لشركات توصيل غير مرخصة تعلن استعدادها للتوصيل بأسعار زهيدة وليس هناك من يحاسبها. وبيّن أن هذا الأمر استفحل وازداد سوءاً.





وأكد الساريسي أنهم أوصلوا شكواهم بخصوص هذه التطبيقات والصفحات إلى مدير هيئة النقل البري والوزير النقل وكافة الأطراف المعنية ((لكن لم نجد أي إجراء حيال هذه الجهات المخالفة)).

وأوضح الساريسي أن الأمر انعكس على دخل السائقين الذي تراجع أكثر من 70 بالمئة، حيث ((يقضي السائق أكثر من 14 ساعة يوميا في الشوارع ولا يستطيع تحصيل أكثر من خمسة دنانير يوميا)) ما يجعله عاجزا عن تحقيق دخل والإيفاء بالتزاماته من دفع ضمان السيارة أو ترخيصها أو الالتزامات العائلية الأساسية، إضافة الى أسعار البنزين المرتفعة التي تنهكه.

ولفت الساريسي إلى أن معظم سائقي التكسي متضمنون لمركباتهم بمبلغ يراوح بين 20 إلى 25 دينار ولا يستطيعون تحصيل خمسة دنانير بعد عمل 14 ساعة يوميا.

وأشار إلى أن سائق التكسي الأصفر لا يحظى بعطلة ولا حتى اجازة مرضية فهو ملزم بتسديد الضمان لصاحب التكسي ما يجعلهم يرزحون تحت ضغوط كبيرة بسبب انكسار مبالغ مالية كبيرة عليه.

وقال الساريسي إن العمر التشغيلي 12 عاما، وكان صاحب السيارة التكسي الفردية سابقا يقوم بشطب وبتحديث سيارته بعد مرور تسع سنوات لكنه اليوم غير قادر على ذلك، بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة وارتفاع كلف السيارات من السوق الحرة إلى الضعف؛ حيث كان الشطب سابقا بثمانية آلاف لكنها الآن أصبح تكلفتها 14 ألفا.

وشكا من أن هناك مواصفات سيارات ممنوعة على التكسي لكن مسموحة للتطبيقات، كالسيارات الكهربائية مثل الـ)) آي دي فور)) وسيارات الهايبرد الأيوننيك والبريوس، حتى مع وجود قرار عندما كان سلامة حماد وزيرا للداخلية وخالد سيف وزيرا للنقل ووافقا على أن تعمل سيارات الهاتشباك الكهربائية في التاكسي.

ولفت إلى أن هناك مواصفات وتفاصيل محددة لسيارات التكسي التي تم تحديدها منذ عام 1991 ((ولابد من تحديثها)).

وكانت لجنة تكسي فرسان الأردن اجتمعت أمس الإثنين مع مدير هيئة تنظيم النقل البري عبد الرحيم الوريكات لمناقشة مطالبهم، وأشاروا إلى أن الاجتماع أفضى إلى نتائج إيجابية، حيث تعهد مدير الهيئة بتحقيق مطالبهم كافة.

ويصل عدد مركبات التكسي الأصفر في العاصمة عمّان إلى نحو 11800 مركبة، يعمل عليها نحو 70 بالمئة متضمنون.

أما بخصوص تطبيقات النقل الذكية، فيصل عدد المرخصة منها إلى 7 تطبيقات، في حين يصل عدد غير المرخصة إلى نحو 28 تطبيقا.

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