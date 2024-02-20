الدولار يحتفظ بمكاسبه.. واليوان يهبط

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ارتفع الدولار، اليوم الثلاثاء، مستقرا فوق 150 ينا على خلفية توقعات باستمرار أسعار الفائدة الأميركية مرتفعة لفترة أطول أمام ركود في اليابان وشكوك في الأسواق حول إنهاء طوكيو قريبا سياسة التيسير النقدي.وجذبت الصين انتباه المتعاملين في وقت مبكر، اليوم الثلاثاء، بعدما خفضت السعر المرجعي الرئيسي للرهون العقارية.

وبينما يأتي الخفض ضمن جهود أخرى لتحفيز الطلب على الائتمان وإنعاش سوق العقارات، تراجع اليوان إلى أدنى مستوى له منذ ثلاثة شهور إذ يلمح مستثمرون إلى ضرورة زيادة الدعم لتعزيز الثقة الهشة.



وارتفع الدولار 0.2% إلى 150.42 ين بعدما تجاوز بالفعل مستوى 150 ينا الرئيسي لست جلسات على التوالي مما دعا استدعى إطلاق تحذيرات من مسؤولين يابانيين في مسعى للحفاظ على استقرار العملة.