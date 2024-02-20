Tuesday, 20 February 2024 02:14 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


هام لحاملي الجواز الأردني .. تستطيع زيارتها بدون ڤيزا

2/20/2024 5:09:26 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت حكومة كردستان، عن إمكانية دخول مواطني 53 دولة إلى الإقليم دون الحصول على تأشيرات مسبقة من بينهم الاردن، فيما أكدت أن الشرط الوحيد هو أن تكون صلاحية الجواز أكثر من 6 أشهر.
وفقاً لتوجيهات صادرة عن وزارة الداخلية في حكومة إقليم كردستان، يمكن لمواطني 53 دولة القدوم إلى إقليم كردستان دون تأشيرة.
وبحسب التوجيه، فإن مواطني هذه الدول، يمكنهم تقديم جوازاتهم على الحدود للحصول على تأشيرات إلكترونية للدخول إلى إقليم كردستان.
وهذه الدول هي: الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، الصين، روسيا، أستراليا، نيوزيلندا، اليابان، كوريا الجنوبية، كندا، الإمارات العربية المتحدة، الكويت، قطر، تركيا، إيران، لاتفيا، ليتوانيا، لوكسمبورغ، مالطا، هولندا، النرويج، بولندا، البرتغال، رومانيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، إسبانيا، السويد، سويسرا، النمسا، بلجيكا، البرازيل، بلغاريا، كرواتيا، قبرص، اليونان، جمهورية التشيك، الدنمارك، إستونيا، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، المجر، ألبانيا، أيرلندا، أيسلندا، إيطاليا، لبنان، الفاتيكان، ليختنشتاين، المملكة العربية السعودية، عمان، البحرين، الأردن.













MENAFN20022024000208011052ID1107873837

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث