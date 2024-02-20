أكثر من 15 طنا من الثوم اللبناني تدخل إلى السوق المركزي

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ليلى القرشي
أكد المدير العام لسوق الخضار المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، كساب الشخانبة، أن حوالي 15 طنا و750 كيلوغراما من الثوم اللبناني وصلت إلى ساحات السوق أمس.
واضاف الشخانبة لـ "الوكيل الإخباري" أنه بلغت كميات الثوم البلدي الموردة الى ساحات السوق اليوم الثلاثاء 4.641 طن بأسعار تتراوح بين ثلاثة دنانير الى أربعة دنانير ونصف .
واشار ان كميات الثوم الاخضر من انتاج محلي التي دخلت ساحات السوق اليوم بلغت 11.710 طن بأسعار تتراوح بين 75 قرش الى دينار وربع .
في حين بلغت كميات الثوم المصري بساحات السوق 37.165 بسعر 4 دنانير ونصف الى 4 دنانير و60 قرشا للكيلو .
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