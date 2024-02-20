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أكثر من 15 طنا من الثوم اللبناني تدخل إلى السوق المركزي

2/20/2024 5:09:25 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ليلى القرشي

أكد المدير العام لسوق الخضار المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، كساب الشخانبة، أن حوالي 15 طنا و750 كيلوغراما من الثوم اللبناني وصلت إلى ساحات السوق أمس.

واضاف الشخانبة لـ "الوكيل الإخباري" أنه بلغت كميات الثوم البلدي الموردة الى ساحات السوق اليوم الثلاثاء 4.641 طن بأسعار تتراوح بين ثلاثة دنانير الى أربعة دنانير ونصف .

واشار ان كميات الثوم الاخضر من انتاج محلي التي دخلت ساحات السوق اليوم بلغت 11.710 طن بأسعار تتراوح بين 75 قرش الى دينار وربع .

في حين بلغت كميات الثوم المصري بساحات السوق 37.165 بسعر 4 دنانير ونصف الى 4 دنانير و60 قرشا للكيلو .

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