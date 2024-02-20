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الخارجية الروسية: نحقق في وجود سجون تعذيب استخدمها نظام كييف في أفدييفكا

2/20/2024 5:09:25 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن روديون ميروشنيك سفير الخارجية الروسية لشؤون التحقيق بجرائم كييف أن التحريات تشير إلى وجود مراكز تعذيب وسجون سرية احتجز فيها نظام كييف المواطنين الموالين لروسيا في أفدييكا.


وقال ميروشنيك: "لا نستبعد إمكانية إثبات وجود سجون سرية وعمليات دفن سرية وآليات تعذيب استخدمت في أفدييفكا. حصلنا على معلومات أولية تفيد بذلك وسيتم إطلاق التحقيق عاجلا".
وتابع: "نعلم أنه كانت هناك مراكز تعذيب سرية تم فيها اعتقال المدنيين هناك بتهم أو شبهات ذات دوافع سياسية ومعارضة لكييف. سنستمع لشهادات السكان في أفدييفكا لتوثيق الحقائق".


وأعلنت وزارة الدفاع الروسية تحرير مدينة أفدييفكا الاستراتيجية في جمهورية دونيتسك في الـ17 من فبراير، وإبعاد قوات كييف عن مدينة دونيتسك، لمنع قصفها من قوات زيلينسكي.

RT

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