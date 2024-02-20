الأسهم الأوروبية تهبط قبيل بيانات للأجور بمنطقة اليورو

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - فتحت الأسهم الأوروبية على انخفاض، اليوم الثلاثاء، في وقت يخيم فيه التعزيز المحتمل لتسويات الأجور في منطقة اليورو على رهانات الخفض المبكر لأسعار الفائدة، فيما فشل قرار الصين بخفض أسعار الفائدة على الرهن العقاري في إحداث انطباع جيد في الأسواق.
وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1%، وفي الجلسة السابقة سجل المؤشر أعلى مستوياته في أكثر من عامين.
وسينصب تركيز السوق على بيانات الأجور التي تم التفاوض عليها في منطقة اليورو في الربع الرابع بعد أن حدد البنك المركزي الأوروبي تسويات الأجور باعتبارها المتغير الأكثر أهمية في تحديد ما إذا كان يمكن البدء في خفض أسعار الفائدة.
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