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الأسهم الأوروبية تهبط قبيل بيانات للأجور بمنطقة اليورو

2/20/2024 5:09:25 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - فتحت الأسهم الأوروبية على انخفاض، اليوم الثلاثاء، في وقت يخيم فيه التعزيز المحتمل لتسويات الأجور في منطقة اليورو على رهانات الخفض المبكر لأسعار الفائدة، فيما فشل قرار الصين بخفض أسعار الفائدة على الرهن العقاري في إحداث انطباع جيد في الأسواق.
وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1%، وفي الجلسة السابقة سجل المؤشر أعلى مستوياته في أكثر من عامين.


وسينصب تركيز السوق على بيانات الأجور التي تم التفاوض عليها في منطقة اليورو في الربع الرابع بعد أن حدد البنك المركزي الأوروبي تسويات الأجور باعتبارها المتغير الأكثر أهمية في تحديد ما إذا كان يمكن البدء في خفض أسعار الفائدة.

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