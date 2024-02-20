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جنوب أفريقيا: الاعتداءات الإسرائيلية بغزة أفظع من نظام الفصل العنصري

2/20/2024 5:09:25 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال ممثل دولة جنوب أفريقيا بمحكمة العدل الدولية إن العنف والهجمات الإسرائيلية على غزة يتعارضان مع القانون الدولي.
وأضاف خلال انطلاق جلسة المرافعات الشفوية الثانية بشأن العواقب القانونية للاحتلال بالضفة الغربية والقدس الشرقية أن تجربتهم المريرة بنظام الفصل العنصري مكنتنا من المساهمة في تثبيت القانون الدولي اليوم.
وتابع " الاعتداءات الإسرائيلية بقطاع غزة أكثر فظاعة من نظام الفصل العنصري ويجب أن يسمح للفلسطينيين بممارسة حقهم في تقرير المصير."
ونوه ان ما تقوم به إسرائيل يفاقم أوضاع الفلسطينيين ويزيدها سوءا وأن الفلسطينيون في الضفة والقدس محشورون خلف جدار فصل عنصري.
وأكد أنه يجيب تحميل الجناة ومرتكبي الجرائم الإسرائيلية المسؤولية ومحاسبتهم لافتا ان الفلسطينيون يتم اعتقالهم بطريقة غير قانونية تسمى الاعتقال الإداري.













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