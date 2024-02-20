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الأردن الثالث عربياً و66 عالمياً على مؤشر مرونة العمل العالمي 2024

2/20/2024 5:09:25 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - حلّ الأردن في الترتيب 66 عالمياً والثالث عربياً، على مؤشر مرونة العمل العالمي لعام 2024، الصادر عن مؤسسة "وايتشيلد" العالمية.
ووفقاً للتصنيف الذي اطلع عليه "الوكيل الاخباري" تم تصنيف الأردن بالترتيب 10 عالمياً و4 بين دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا للدول التي لديها إمكانات كبيرة للنمو ( المرونة) من خلال سياسات قصيرة المدى.
وبيّن التصنيف أن مجالات التحسن لمرونة العمل في الأردن يجب أن تكون الأولوية على أساس وطني لتقليل هامش الفجوة.
وأوضح التصنيف أنه يجب أن تتضمن الأولوية "زيادة العمالة، والإنتاجية، والارتقاء بالقوة العاملة و المشاركة - لا سيما بين النساء - وتعزيز فعالية سياسات سوق العمل النشطة، والتدريب، وجذب الأعمال، والاستثمار في مجال العلم والبحث والتطوير والابتكار، والشروع في الانتقال للإقتصاد الأخضر، وتعزيز الحوكمة.
وعلى مستوى الدول العربية، جاءت الإمارات في الترتيب الأول عربياً و33 عالمياً، تلتها دولة قطر لتكون الثاني عربياً و56 عالمياً.













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