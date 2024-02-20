الزراعة: تضاعف كميات الثوم الواردة للأسواق المركزية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكدت وزارة الزراعة اليوم الثلاثاء، تضاعف الكميات الواردة للأسواق المركزية من محصول الثوم المحلي والمستورد، حيث وصل وارد السوق إلى 54 طنا من مادة الثوم (الأخضر والناشف) في حين تبلغ حاجة السوق من 16 طنا الى 20 طنا يوميا.
وقالت الوزارة، إن هذا الانتظام يأتي ضمن إجراءات الوزارة في المحافظة على المنتج المحلي وضبط الاستيراد التكميلي المتناسب مع كميات الإنتاج، والذي يسهم في توفر المنتج بالكميات والجودة والسعر المناسب، ويحافظ على خطة الاكتفاء الذاتي.
وشددت على انتظام الكميات الواردة للأسواق للأيام القادمة لمنتج الثوم المحلي وبما يتناسب ويزيد عن الحاجة المحلية وضمن خطة الوزارة في الاستعدادات لشهر رمضان.
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