Tuesday, 20 February 2024 02:13 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الزراعة: تضاعف كميات الثوم الواردة للأسواق المركزية

2/20/2024 5:09:25 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكدت وزارة الزراعة اليوم الثلاثاء، تضاعف الكميات الواردة للأسواق المركزية من محصول الثوم المحلي والمستورد، حيث وصل وارد السوق إلى 54 طنا من مادة الثوم (الأخضر والناشف) في حين تبلغ حاجة السوق من 16 طنا الى 20 طنا يوميا.
وقالت الوزارة، إن هذا الانتظام يأتي ضمن إجراءات الوزارة في المحافظة على المنتج المحلي وضبط الاستيراد التكميلي المتناسب مع كميات الإنتاج، والذي يسهم في توفر المنتج بالكميات والجودة والسعر المناسب، ويحافظ على خطة الاكتفاء الذاتي.
وشددت على انتظام الكميات الواردة للأسواق للأيام القادمة لمنتج الثوم المحلي وبما يتناسب ويزيد عن الحاجة المحلية وضمن خطة الوزارة في الاستعدادات لشهر رمضان.

MENAFN20022024000208011052ID1107873830

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث