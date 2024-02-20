مسابقة الجائزة الكبرى لأفضل مركبة كهربائية لفرق المدارس الثانوية تنطلق في 2 مارس بأبوظبي

(MENAFN
- Hanover communications) أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، 20 فبراير 2024: تنطلق فعاليات الدورة الثانية من مسابقة الجائزة الكبرى لأفضل مركبة كهربائية لفرق المدارس الثانوية، بالشراكة الأكاديمية مع جامعة نيويورك أبوظبي، في منتجع الفرسان الرياضي الدولي يوم 2 مارس 2024. ويستقطب السباق أكثر من 400 طالب مقسمين إلى فرق تمثل مدارس مختلفة، منها 21 مدرسةً من الإمارات العربية المتحدة، وخمس مدارس من الولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى مدرسة واحدة من كل من مصر وإيطاليا.
ويأتي تنظيم هذه الفعالية بالتعاون بين مؤسسة تعليم وطاقة وبيئة العالمية، وهي منظمة غير ربحية مقرها الولايات المتحدة؛ وشركة عِلم الإماراتية الرائدة في مجال التعليم والتدريب والخدمات الاستشارية وتنمية المواهب ومواءمة سوق العمل.
وتستعين الفرق المشاركة بمبادئ الهندسة لإبداع سيارات كهربائية من مقعد واحد باستعمال مجموعة مكونات مبنية وفق المعايير المعتمدة، مع إمكانية تخصيصها وإضافة تعديلات مبتكرة عليها، ثم تتنافس هذه الفرق في تحدي الكفاءة، حيث يتعين على المشاركين اختبار المعرفة التي اكتسبوها في الصفوف الدراسية بشكل عملي في السباق.
وتلقّت الفرق المشاركة التوجيه والدعم من المعلمين والخبراء التقنيين، كما حضر المشاركون جلسةً توجيهيةً تلاها مؤتمر مصغّر في حرم جامعة نيويورك أبوظبي.
مسابقة الجائزة الكبرى لأفضل مركبة كهربائية في دولة الإمارات هي منصة لاستكشاف مفاهيم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات في سياق عملي شائق. وقد تم تصميم الفعالية لتمكين الطلاب من تطوير مهاراتهم الشخصية من خلال العمل الجماعي وإدارة الوقت والقيادة والابتكار وتعزيز الثقة بالنفس.
وتجري المنافسات على مضمار الفرسان المغلق للكارتينج، إذ يتعين على الطلاب إدارة السباق بحكمة في ظل السعة المحدودة لبطاريات سياراتهم. ويتم تتويج أصحاب المراكز الثلاثة الأولى ممن نجحوا في تسجيل أكبر عدد من اللفات المكتملة. كما تشمل الجوائز الأخرى فئات مختلفة، وتضمّ أسرع وقت للتأهل، والابتكار التقني، وجائزة المرأة في العلوم والهندسة (فردي أو فريق)، إضافة إلى جائزة بروجو تك المميزة، وغيرها.
وتتألف لجنة التحكيم من خبراء من القطاع الخاص والأوساط الأكاديمية والمؤسسات الحكومية، بما في ذلك ممثلون عن وزارة النقل الأمريكية ووزارة الطاقة والبيئة في واشنطن العاصمة.
ولم يكن لهذا المشروع أن يتحقق لولا دعم الشركاء الرئيسيين، بمن فيهم بعثة الولايات المتحدة في دولة الإمارات وبروجو تك ومنتجع الفرسان الرياضي الدولي وبيبسيكو.
وتعليقاً على هذا الموضوع، قالت مارييت ويسترمان، نائب رئيس جامعة نيويورك أبوظبي: "تلعب جامعة نيويورك أبوظبي دوراً محورياً في الارتقاء بالمجتمع الأكاديمي، حيث تعمل على تطوير منطلقات التفكير الإبداعي لدى جيل الشباب من خلال التعلم التجريبي وتعزيز الابتكار المستدام بين طلاب المدارس الثانوية. ويسعدنا التعاون مع مؤسسة تعليم وطاقة وبيئة العالمية لتوفير بيئة عملية فعّالة، تتيح للطلاب تحويل المعلومات التي تلقونها في الفصل الدراسي إلى حلول واقعية ضمن أجواء مفعمة بالتشويق والحماس. وتعزز المسابقة من خبرة الطلاب ومهاراتهم الشخصية، لا سيما العمل الجماعي والتفكير الناقد والقيادة والابتكار والتواصل، وهي مهارات تحفّز حب الاطلاع واستكشاف الحلول لإرساء مستقبل أكثر استدامة".
وبدورها، قالت منّة الشافعي، مديرة تطوير الأعمال لدى بروجو تك: "تسعدنا المشاركة في مثل هذه المنافسة الدولية الرائدة والمساهمة في تطوير مهارات الأساسية التي يحتاجها الطلاب في الحياة المهنية، بما في ذلك الابتكار والتفكير الناقد وإدارة المشاريع، خاصةً عندما يتعلق الأمر بالعمل في بيئة جماعية. وتمثّلت مهمتنا الهادفة إلى تبسيط سير العمليات في دمج المحتوى الشامل والتعليمات المقدمة من مؤسسة تعليم وطاقة وبيئة العالمية في منصة بروجو تك الرقمية، حيث يكتسب الطلاب من خلال هذا التكامل خبرات عملية حول إجراءات التصميم والتطوير الاحترافي. كما تسعى شراكاتنا إلى توفير تجربة غامرة يستمتع بها الطلاب ويستفيدون منها".
ومن جهته، أكّد بالاشاندران جاياشاندران، مدير عام بيبسيكو في منطقة الخليج العربي: "متحمسون لمتابعة الدورة الثانية من سباق الجائزة الكبرى لأفضل مركبة كهربائية، لا سيما وأن هذه المبادرة تعكس التزامنا بتطوير إمكانات جيل الشباب وتزويده بالخبرة العملية في مجال تكنولوجيا السيارات الكهربائية، وتتوافق أيضاً مع رؤيتنا الطموحة لإرساء مستقبل أكثر استدامة. ونحن نهدف من خلالها إلى إلهام العقول اليافعة لاستكشاف التطور الحاصل في عالم التكنولوجيا المستدامة والمساهمة فيه".
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