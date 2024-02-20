جمانة بيرستش تنضم إلى تلفزيون بلومبرغ

(MENAFN
- Weber Shandwick) بي، دولة الإمارات العربية المتحدة – 19 فبراير 2024: تنضم جمانة بيرستش إلى تلفزيون بلومبرغ لتقديم برنامج Daybreak Middle East and Africa، برنامج بلومبرغ الصباحي المميز، من دبي، وذلك اعتباراً من شهر أبريل. وإلى جانب تقديم البرنامج، سوف توسع بيرستش نطاق تغطيتنا في المنطقة بإشرافها على تقارير معمّقة عن أهم الأحداث وإجراء مقابلات مع أهم صناع السياسات والقياديين والمسؤولين التنفيذيين الذين يشكلون مستقبل المنطقة.
يبدأ بث برنامج Daybreak Middle East and Africa في الساعة الثامنة صباحاً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، من الإثنين إلى الجمعة، على تلفزيون بلومبرغ، ويشكّل جسراً بين النسخة الآسيوية والنسخة الأوروبية من برنامجنا الصباحي Daybreak. ويقدم البرنامج للمشاهدين إضاءةً على إحدى أسرع المناطق نمواً في العالم، إلى جانب أحدث تحليلات الأسواق العالمية والمقابلات المهمة بتركيز خاص على منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
وبهذه المناسبة، قالت جمانة بيرستش: "يسرني الانضمام إلى غرفة الأخبار المتميزة في تلفزيون بلومبرغ وفريقها الذي يضم ألمع المذيعين والمراسلين، فالتغطية الإعلامية التي تقدمها الشبكة معروفة عالمياً، وإنني أتطلع إلى تسليط الضوء على أخبار وقصص من الشرق الأوسط بالتعاون مع فريقنا الميداني. تشهد المنطقة حالياً تغييراً ونمواً سريعين، الأمر الذي يعني صدور الكثير من القصص المهمة في مجال الأعمال والمجال المالي والاقتصادي ومجال الطاقة، وسيكون لهذه القصص الإخبارية دور كبير في تشكيل الديناميات العالمية وأثر مهم على قرارات قادة عالم الأعمال، وهذا يجعل من تولي هذا الدور في هذه المرحلة أمراً مميزاً".
من جانبها، قالت جولي ألنويك مكيل، رئيسة تلفزيون بلومبرغ العالمي: "جمانة إضافة مهمة لفريق تلفزيون بلومبرغ بفضل خبرتها الواسعة في تغطية أهم الأخبار التي تشكل عالم المال والأعمال. بالإضافة إلى ذلك، تنقل جمانة الخبرة المباشرة التي اكتسبتها بالعمل في مدينة لندن إلى مهمتها الجديدة. وسوف تساهم قدرتها على فهم أهم الأخبار التي تحدد التوجهات الإخبارية، على مستوى المنطقة والعالم، في تعزيز تغطيتنا، والارتقاء بمستوى الخدمة التي نقدمها للمشاهدين عبر منصاتنا المتعددة".
وتنضم بيرستش إلى بلومبرغ آتية من سي إن بي سي، حيث عملت كمقدمة برامج وصحفية من لندن، وأجرت مقابلات مع شخصيات بارزة من صناع السياسات والمسؤولين الماليين والرؤساء التنفيذيين وأهم المسؤولين في البنوك المركزية من مختلف دول منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، كما أدارت ندوات في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس وصندوق النقد الدولي وغيرهما.
وقبل عملها في البث التلفزيوني، عملت بيرستش طوال 11 عاماً في مدينة لندن، في شركات منها سيتي جروب وجولدمان ساكس، متخصصة في الدخل الكلي والثابت في قاعة التداول. وخلال دراستها الاقتصاد في الجامعة الأمريكية في بيروت، نالت جائزة بنروز. وتحمل بيرستش الجنسيتين البريطانية واللبنانية، وتتحدث العربية والإنجليزية بطلاقة. وفي مايو 2022، حصلت على شهادة محللة مالية معتمدة في الاستثمار الذي يراعي الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.
يتم بث برنامج Bloomberg Daybreak: Middle East مباشرة على موقع بلومبرغ الإلكتروني Bloomberg.com، وهو متوفر على بلومبرغ تيرمينال عالمياً عبر خدمة {TV }، ويتوفر بث تلفزيون بلومبرغ محلياً عبر OSN وeLife وbeIN.
وإلى جانب هذا الإعلان، سيؤدي براد هودسون من بلومبرغ دوراً جديداً في دبي كمنتج منفذ لبرنامج Daybreak Middle East and Africa، ليتولى بذلك مسؤولية البرنامج الصباحي المتميز وجوانب أخرى مهمة من التغطية التلفزيونية في المنطقة. ويُذكر أن براد عمل منتجاً منفذاً للنسخة الأمريكية من البرنامج الصباحي Surveillance وبرنامج Bloomberg Technology من نيويورك.
تعد Bloomberg.com/MiddleEast الوجهة الرقمية الأولى لأخبار عالم الأعمال في المنطقة، وتصل نشرة Middle East Briefing، بما تقدمه من رؤى وأخبار، أسبوعياً إلى البريد الإلكتروني للمتابعين مباشرة.
تقدم بلومبرغ لجمهورها المؤثر من قادة الأعمال والمستهلكين تغطية إخبارية عالمية عبر منصاتها المتعددة في المنطقة، بما يشمل المنصات الرقمية والتلفزيون والإذاعة والفيديو عبر الإنترنت والصحافة المطبوعة والفعاليات المباشرة.
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