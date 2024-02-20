لجان لمتابعة صرف المعاشات بعد زيادة 15% فى هذا الموعد.. التفاصيل

MENAFN - Youm7) انتهتالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ، من الإجراءات الخاصة لبدء تنفيذ قرارزيادة المعاشات 15% اعتبارا من شهر مارس المقبل تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية للحكومة بتنفيذ أكبر حزمة من الحماية الاجتماعية لتخفيف العبء على المواطنين.

وكان مجلس النواب

قد وافق

خلال جلسته العامة، برئاسة المستشار حنفى جبالى، على قانون تعجيل

موعد استحقاق العلاوة الدورية

ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وقد تضمن التشريع زيادة الحافز الإضافى للعاملين بالدولة، وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية وصرف العلاوات الدورية.

1.تعجيل

موعد استحقاق صرف المعاشات

لسنة 2024 ليصبح فى الأول من مارس سنة 2024 وذلك للمعاشات المستحقة فى 2024 /2/29.

2. تتم الزيادة وذلك دون الإخلال باستحقاق الزيادات التى تتقرر اعتبارًا من الأول من يوليو سنة 2025 فى المواعيد المقررة.

3. تستفيد من تلك الزيادات المعاشات المقررة وفقًا لأحكام

قانون التأمينات الاجتماعية

المشار إليه التى تستحق خلال الفترة من 1/3/2024 حتى 30/6/2024، وذلك اعتبارًا من تاريخ استحقاق المعاش.

4. بعد إقرار تلك الزيادات بموجب هذا القانون، فمن المقرر أن يتحمل صندوق التأمين الاجتماعى العبء المالى المترتب على تعجيل صرف زيادة المعاشات.

5. لا يمكنك الجمع بين العلاوة التى تحصل عليها إذا كنت تعمل بإحدى شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال والزيادة المستحقة لمعاشك

6. الأخذ فى الاعتبار أنه اذا جمعت بين العلاوة والزيادة فى المعاش وكان عمرك أقل من السن المقرر لانتهاء الخدمة استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة فى المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما.

7. وفى حالة إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق الزيادة فى المعاش، فإذا كانت الزيادة فى المعاش أقل من العلاوة استحق الفرق بينهما من الجهة التى يعمل بها.









