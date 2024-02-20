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غارات إسرائيلية على خان يونس جنوب قطاع غزة

2/20/2024 4:38:29 AM
(MENAFN- Youm7) أفاد التلفزيون الفلسطينى، اليوم الثلاثاء، بأن الطائرات الإسرائيلية شنت عدداً من الغارات على مدينة خان يونس فى جنوب قطاع غزة.

وكان التلفزيون قد ذكر في وقت سابق أن 4 ضحايا سقطوا في قصف للقوات الإسرائيلية استهدف منزلاً بمخيم النصيرات وسط القطاع.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"،
بأن القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، أودى بحياة العشرات.

كما أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الاثنين، ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي إلى 29 ألفاً و92 منذ السابع من أكتوبر الماضي.








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