غارات إسرائيلية على خان يونس جنوب قطاع غزة

(MENAFN
- Youm7) أفاد التلفزيون الفلسطينى، اليوم الثلاثاء، بأن الطائرات الإسرائيلية شنت عدداً من الغارات على مدينة خان يونس فى جنوب قطاع غزة.
وكان التلفزيون قد ذكر في وقت سابق أن 4 ضحايا سقطوا في قصف للقوات الإسرائيلية استهدف منزلاً بمخيم النصيرات وسط القطاع.
وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"،
بأن القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، أودى بحياة العشرات.
كما أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الاثنين، ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي إلى 29 ألفاً و92 منذ السابع من أكتوبر الماضي.
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