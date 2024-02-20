Tuesday, 20 February 2024 01:44 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أمير الكويت يتوجه إلى قطر فى زيارة رسمية

2/20/2024 4:38:29 AM
(MENAFN- Youm7) توجه أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ووفد رسمى يرافقه اليوم الثلاثاء، إلى دولة قطر، وذلك فى زيارة دولة رسمية.

ويضم الوفد المرافق لأمير الكويت كلا من: الشيخ علي جراح صباح المحمد الصباح والشيخ عبدالله فهد المالك السلمان الصباح ونائب رئيس الحرس الوطني الشيخ فيصل نواف الأحمد الصباح والشيخ صلاح ناصر العلي المحمد الصباح والشيخ فهد سالم صباح الناصر الصباح والشيخ الدكتور طلال فهد الأحمد الجابر الصباح والشيخ عبدالله سالم صباح السالم الحمود الصباح والشيخ مبارك عبدالله المبارك الصباح وكبار المسؤولين بالديوان الأميري.








MENAFN20022024000132011024ID1107873690

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث