وزير خارجية بريطانيا يطالب بوقف فورى للقتال فى غزة

(MENAFN
- Youm7) طالب وزير الخارجية البريطانى ديفيد كاميرون، بوقف فورى للقتال فى قطاع غزة، والتحرك نحو تحقيق سلام دائم.
ودعا كاميرون - في تصريح نقلته شبكة "سكاي نيوز" البريطانية اليوم الثلاثاء، إلى إطلاق سراح "الرهائن"، والسماح بدخول المساعدات إلى غزة بدلا من شن هجوم إسرائيلي شامل على رفح، جنوب قطاع غزة.
وقال "ندعو إلى وقف القتال الآن، ونعتقد بأن ما نحتاجه هو وقف القتال بشكل مؤقت بالإضافة إلى خروج الرهائن وتقديم المساعدة لهم.. يجب أن يحدث ذلك على الفور"...مضيفا "يجب تحويل هذا التوقف إلى وقف دائم ومستدام لإطلاق النار".
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