وزير خارجية بريطانيا يطالب بوقف فورى للقتال فى غزة

MENAFN - Youm7) طالب وزير الخارجية البريطانى ديفيد كاميرون، بوقف فورى للقتال فى قطاع غزة، والتحرك نحو تحقيق سلام دائم.

ودعا كاميرون - في تصريح نقلته شبكة "سكاي نيوز" البريطانية اليوم الثلاثاء، إلى إطلاق سراح "الرهائن"، والسماح بدخول المساعدات إلى غزة بدلا من شن هجوم إسرائيلي شامل على رفح، جنوب قطاع غزة.

وقال "ندعو إلى وقف القتال الآن، ونعتقد بأن ما نحتاجه هو وقف القتال بشكل مؤقت بالإضافة إلى خروج الرهائن وتقديم المساعدة لهم.. يجب أن يحدث ذلك على الفور"...مضيفا "يجب تحويل هذا التوقف إلى وقف دائم ومستدام لإطلاق النار".







