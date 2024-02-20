مدير جمعية الإغاثة بغزة: مئات الآلاف من الفلسطينيين يعانون من نقص حاد بالغذاء

(MENAFN
- Youm7) قال الدكتور عائد ياغي، مدير جمعية الإغاثة الطبية في غزة، في مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية، إن الحصار الإسرائيلي ما زال مطبقا على القطاع ما قلل حجم المساعدات الإنسانية.
وأضاف عائد ياغي، أن مئات الآلاف من الفلسطينيين بشمال قطاع غزة يعانون نقصا حادا في الغذاء، كما هو الحال مع مئات الأطفال ممن يعانون سوء التغذية الحاد جراء نقص المواد الغذائية.
وأشار إلى أن قوات الاحتلال تطلق الرصاص الحي على الفلسطينيين لدفعهم إلى النزوح إلى مناطق عديدة.
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