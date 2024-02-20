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مدير جمعية الإغاثة بغزة: مئات الآلاف من الفلسطينيين يعانون من نقص حاد بالغذاء

2/20/2024 4:38:28 AM
(MENAFN- Youm7) قال الدكتور عائد ياغي، مدير جمعية الإغاثة الطبية في غزة، في مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية، إن الحصار الإسرائيلي ما زال مطبقا على القطاع ما قلل حجم المساعدات الإنسانية.

وأضاف عائد ياغي، أن مئات الآلاف من الفلسطينيين بشمال قطاع غزة يعانون نقصا حادا في الغذاء، كما هو الحال مع مئات الأطفال ممن يعانون سوء التغذية الحاد جراء نقص المواد الغذائية.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال تطلق الرصاص الحي على الفلسطينيين لدفعهم إلى النزوح إلى مناطق عديدة.







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