محمد أشتية: سنشهد حراكا في اتجاه الاعتراف بدولة فلسطين الأشهر المقبلة

MENAFN - Youm7) قال رئيس وزراء فلسطين محمد أشتية، إن الأشهر المقبلة ستشهد حراكا في اتجاه الاعتراف بدولة فلسطين.

وأضاف أشتيه، في كلمة بثتها قناة القاهرة الإخبارية، أن القيادة الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس أبو مازن هي مركز النشاط السياسي في فلسطين.

وتابع رئيس وزراء فلسطين محمد أشتية، أن "88 ألف طالب جامعي ونصف مليون طالب مدرسي حرموا من التعليم بسبب العدوان الإسرائيلي، وهناك 5 جامعات في غزة دمرت بشكل كامل وجزئي جراء الحرب".