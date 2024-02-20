Tuesday, 20 February 2024 01:43 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


محمد أشتية: سنشهد حراكا في اتجاه الاعتراف بدولة فلسطين الأشهر المقبلة

2/20/2024 4:38:28 AM
(MENAFN- Youm7) قال رئيس وزراء فلسطين محمد أشتية، إن الأشهر المقبلة ستشهد حراكا في اتجاه الاعتراف بدولة فلسطين.

وأضاف أشتيه، في كلمة بثتها قناة القاهرة الإخبارية، أن القيادة الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس أبو مازن هي مركز النشاط السياسي في فلسطين.

وتابع رئيس وزراء فلسطين محمد أشتية، أن "88 ألف طالب جامعي ونصف مليون طالب مدرسي حرموا من التعليم بسبب العدوان الإسرائيلي، وهناك 5 جامعات في غزة دمرت بشكل كامل وجزئي جراء الحرب".







MENAFN20022024000132011024ID1107873687

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث