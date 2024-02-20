محمد أشتية: سنشهد حراكا في اتجاه الاعتراف بدولة فلسطين الأشهر المقبلة

(MENAFN
- Youm7) قال رئيس وزراء فلسطين محمد أشتية، إن الأشهر المقبلة ستشهد حراكا في اتجاه الاعتراف بدولة فلسطين.
وأضاف أشتيه، في كلمة بثتها قناة القاهرة الإخبارية، أن القيادة الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس أبو مازن هي مركز النشاط السياسي في فلسطين.
وتابع رئيس وزراء فلسطين محمد أشتية، أن "88 ألف طالب جامعي ونصف مليون طالب مدرسي حرموا من التعليم بسبب العدوان الإسرائيلي، وهناك 5 جامعات في غزة دمرت بشكل كامل وجزئي جراء الحرب".
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