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تعرف على أسعار الخضراوات اليوم الثلاثاء فى أسواق الجملة

2/20/2024 4:38:26 AM
(MENAFN- Youm7) ‏‎‫شهدت أسعار الخضروات اليوم الثلاثاء 20 فبراير فى أسواق الجملة استقرارا ملحوظًا فى أسواق الجملة لكن هذه الأسعار تختلف عند تجار التجزئة من منطقة إلى أخرى بعد إضافة أسعار النقل اليها.



وكانت الأسعار كالتالى:



‎طماطم 4 – 7 جنيهات

‎بطاطس 6,5– 10,5 جنيه

‎بصل 10 – 24 جنيها

‎كوسة 6 – 8 جنيها

‎جزر 3,5 –4,5 جنيه

‎فاصوليا 18 – 24 جنيها

‎الباذنجان البلدي
6 – 8 جنيهات

‎باذنجان رومي 5 – 9 جنيهات

‎باذنجان أبيض 6 – 14 جنيهات

‎الفلفل بأنواعه 9 – 11 جنيها

‎فلفل ألوان 28- 32 جنيها

‎ملوخية 5 – 8 جنيها

‎ خيار صوب 6 – 9 جنيه

‎ خيار بلدي 6 – 9 جنيهات

‎ بسلة 19 – 23 جنيها

‎ سبانخ 5 – 8 جنيهات

‎ قلقاس 17 – 21 جنيها

‎بطاطا 4,5 - 7,5 جنيه

‎ثوم 10 – 20 جنيها

‎لفت 2 – 4 جنيهات

‎بنجر 2 – 4 جنيهات

‎ فول أخضر 8 – 12 جنيها


















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