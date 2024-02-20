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تعرف على الأصناف الجديدة من الفول البلدى

2/20/2024 4:38:25 AM
(MENAFN- Youm7) وضعت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى استراتيجية لمحصول الفول البلدى تستهدف تحقيق التوازن والتكامل المطلوب بين التوسعات الأفقية والرأسية، للوصول إلى حجم الإنتاجية الذي يلبي الزيادة المتتالية في معدلات الطلب عليه نظرًا لكونه البديل الأرخص للبروتين الحيوانى في ظل الارتفاع القياسي في أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء.



‎وتتضمن الاستراتيجية مضاعفة إنتاجية الفول البلدي، من خلال إنتاج الأصناف والسلالات الجديدة عالية الإنتاجية، لتعويض الفارق الملحوظ بين معدلات الطلب، والعرض في الأسواق المحلية.



وفى التقرير التالى نتعرف على الأصناف الجديدة التى تم استنباطها من الفول البلدى:



‎1- الأصناف الجديدة من الفول البلدى حققت طفرة ملحوظة في معدلات الإنتاج المتوقعة والتي كانت لا تتجاوز 4 إردب، لتصل في بعض الأحيان إلى 20 إردبًا للفدان، فيما قفز المتوسط العام لعموم محافظات الجمهورية إلى 10 إردب للفدان.



‎2- تم اطلاق عدد من الأصناف الجديدة المبشرة عالية الإنتاجية والمقاومة ضد الأمراض، منها "سدس 1" و "سخا 5" و " جيزة 716" للارتقاء بإنتاجية محصول الفول البلدي.



‎3- تتميز الأصناف الجديدة بارتفاع معدلات إنتاجيتها، وانخفاض احتياجاتها المائية، حيث تحقق وفرًا يتراوح بين رية إلى ريتين، وملاءمة للظروف المناخية السائدة في الأراضي الجديدة، وأبرزها "نوبارية 2، 3، 4، 5".



‎4- تم التوسع فى الأصناف الجديدة مبكرة النضج، وجاري تسجيلها خلال الفترة المقبلة، ومنها "وادي 1، 2"، والتي تتقلص فترة مكثها في الأرض ونضجها إلى 120 يومًا فقط، ما يحقق وفرًا ملحوظًا في معدلات الري، ويترك حيزًا زمنيًا مناسبًا، يمكن الاستفادة منه بزراعة محاصيل أخرى.














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