تعرف على الأصناف الجديدة من الفول البلدى

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- Youm7) وضعت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى استراتيجية لمحصول الفول البلدى تستهدف تحقيق التوازن والتكامل المطلوب بين التوسعات الأفقية والرأسية، للوصول إلى حجم الإنتاجية الذي يلبي الزيادة المتتالية في معدلات الطلب عليه نظرًا لكونه البديل الأرخص للبروتين الحيوانى في ظل الارتفاع القياسي في أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء.
وتتضمن الاستراتيجية مضاعفة إنتاجية الفول البلدي، من خلال إنتاج الأصناف والسلالات الجديدة عالية الإنتاجية، لتعويض الفارق الملحوظ بين معدلات الطلب، والعرض في الأسواق المحلية.
وفى التقرير التالى نتعرف على الأصناف الجديدة التى تم استنباطها من الفول البلدى:
1- الأصناف الجديدة من الفول البلدى حققت طفرة ملحوظة في معدلات الإنتاج المتوقعة والتي كانت لا تتجاوز 4 إردب، لتصل في بعض الأحيان إلى 20 إردبًا للفدان، فيما قفز المتوسط العام لعموم محافظات الجمهورية إلى 10 إردب للفدان.
2- تم اطلاق عدد من الأصناف الجديدة المبشرة عالية الإنتاجية والمقاومة ضد الأمراض، منها "سدس 1" و "سخا 5" و " جيزة 716" للارتقاء بإنتاجية محصول الفول البلدي.
3- تتميز الأصناف الجديدة بارتفاع معدلات إنتاجيتها، وانخفاض احتياجاتها المائية، حيث تحقق وفرًا يتراوح بين رية إلى ريتين، وملاءمة للظروف المناخية السائدة في الأراضي الجديدة، وأبرزها "نوبارية 2، 3، 4، 5".
4- تم التوسع فى الأصناف الجديدة مبكرة النضج، وجاري تسجيلها خلال الفترة المقبلة، ومنها "وادي 1، 2"، والتي تتقلص فترة مكثها في الأرض ونضجها إلى 120 يومًا فقط، ما يحقق وفرًا ملحوظًا في معدلات الري، ويترك حيزًا زمنيًا مناسبًا، يمكن الاستفادة منه بزراعة محاصيل أخرى.
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