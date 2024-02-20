وزير العمل: منصة إلكترونية لتسهيل استخراج شهادات مستوى المهارة وكعب العمل وتراخيص الأجانب

(MENAFN
- Youm7) شهد حسن شحاتة وزير العمل بديوان عام الوزارة، عرض الموقف الحالي لإجراءات تنفيذ خطة "الوزارة" نحو رقمنة الخدمات المُقدمة للمواطنين، تمهيدًا لبدء إجراءات الإطلاق على بوابة " مصر الرقمية ".
وبحسب بيان صحفي اليوم الثلاثاء، عقد الوزير اجتماعاً مع الإدارة المختصة بالتحول الرقمي لمتابعة الموقف النهائي للخدمات المرقمنة، في كافة مديريات العمل بالمحافظات للبدء الرسمي للخدمات المُقدمة للمواطنين من وزارة العمل،في نطاق البروتوكول الموقع بين وزارتي العمل والاتصالات ،وخاصة خدمات قياس مستوى المهارة، وكارنيه مزاولة الحِرفة، وشهادة القيد "كعب العمل"، وتراخيص عمل الأجانب، وإستمع الوزير من ممثلي مديرية العمل ببورسعيد كنموذج لذلك، بشرح كيفية الحصول على تلك الخدمات الكترونيا..
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