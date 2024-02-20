هروب الإيطاليين إلى الشواطئ بسبب موجة حر غير عادية فى الشتاء.. فيديو

MENAFN - Youm7) شهدت الشواطئ الإيطالية تكدسا غير معتاد فى هذه الفترة من العام خلال فصل الشتاء، حيث تشهد البلاد موجة حر غير عادية فى هذا الوقت، وتجاوزت درجات الحرارة 18 درجة مئوية فى روما ، فى حين أنها لا تتجاوز عادة الـ12 درجة، حسبما قالت صحيفة الجورنال الإيطالية.





وأشارت الصحيفة إلى أن الشواطئ القريبة من روما أصبحت مملتئة بالأشخاص الذين هربوا من ارتفاع فى درجات الحرارة فى أجزاء من إيطاليا والتى تجاوزت 18 درجة مئوية فى منتصف فصل الشتاء.





واستغل الإيطاليون والسياح الوقت للذهاب إلى الشواطئ القريبة من العاصمة الإيطالية، على الرغم من أن المياه كانت لا تزال باردة جدًا بالنسبة للكثيرين.





وكانت درجات الحرارة فى الشتاء فى إيطاليا تصل إلى 8 تحت الصفر درجة مئوية، ولكن هذا العام ارتفعت درجات الحرارة مما يجعل الثلوج تختفى وتهدد إمدادات المياه فى منطقة اليورو بأكملها ، ولذلك فإن المنطقة مهددة بموجة جفاف شديدة تؤثر على القطاع الاقتصادى أيضا.





تشهد إيطاليا شتاء أكثر جفافا مع آثار خطيرة على الأمن الغذائى، حيث إنه للعام الثالث على التوالي تواجه إيطاليا موجة جفاف شديدة ، مما يهدد النشاط الزراعى والأمن الغذائي من الشمال إلى الجنوب، وتعانى طبقات المياه الجوفية في جميع أنحاء منطقة فينيتو الشمالية، من جفاف شديد، في ظل هطول الأمطار في شهر يناير أقل بكثير من المتوسط ​​التاريخي البالغ 60 ملم.

ودق اتحاد استصلاح الأراضي في أمبريا ناقوس الخطر وحث المزارعين على إعادة التفكير في الزراعة، مع الأخذ في الاعتبار قلة توافر المياه، فيما يتواصل العمل على أنظمة الري لتقليل الخسائر وتجنب الهدر، ولذلك من المتوقع أن تلجأ إيطاليا إلى تقنين استخدام المياه من أجل حل الأزمة.

وفي أقصى الجنوب، في صقلية، كان شهر يناير هو الشهر الخامس على التوالي الذي يسجل فيه هطول أمطار أقل من المعتاد خلال هذه الفترة، مع عجز يبلغ حوالي 200 ملليلتر من الماء. وفي ديسمبر 2023 وحده، تجاوز العجز في هطول الأمطار 80 % بين مقاطعتي إينا وكاتانيا.