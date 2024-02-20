هروب الإيطاليين إلى الشواطئ بسبب موجة حر غير عادية فى الشتاء.. فيديو

(MENAFN
- Youm7) شهدت الشواطئ الإيطالية تكدسا غير معتاد فى هذه الفترة من العام خلال فصل الشتاء، حيث تشهد البلاد موجة حر غير عادية فى هذا الوقت، وتجاوزت درجات الحرارة 18 درجة مئوية فى روما ، فى حين أنها لا تتجاوز عادة الـ12 درجة، حسبما قالت صحيفة الجورنال الإيطالية.
وأشارت الصحيفة إلى أن الشواطئ القريبة من روما أصبحت مملتئة بالأشخاص الذين هربوا من ارتفاع فى درجات الحرارة فى أجزاء من إيطاليا والتى تجاوزت 18 درجة مئوية فى منتصف فصل الشتاء.
واستغل الإيطاليون والسياح الوقت للذهاب إلى الشواطئ القريبة من العاصمة الإيطالية، على الرغم من أن المياه كانت لا تزال باردة جدًا بالنسبة للكثيرين.
وكانت درجات الحرارة فى الشتاء فى إيطاليا تصل إلى 8 تحت الصفر درجة مئوية، ولكن هذا العام ارتفعت درجات الحرارة مما يجعل الثلوج تختفى وتهدد إمدادات المياه فى منطقة اليورو بأكملها ، ولذلك فإن المنطقة مهددة بموجة جفاف شديدة تؤثر على القطاع الاقتصادى أيضا.
تشهد إيطاليا شتاء أكثر جفافا مع آثار خطيرة على الأمن الغذائى، حيث إنه للعام الثالث على التوالي تواجه إيطاليا موجة جفاف شديدة ، مما يهدد النشاط الزراعى والأمن الغذائي من الشمال إلى الجنوب، وتعانى طبقات المياه الجوفية في جميع أنحاء منطقة فينيتو الشمالية، من جفاف شديد، في ظل هطول الأمطار في شهر يناير أقل بكثير من المتوسط التاريخي البالغ 60 ملم.
ودق اتحاد استصلاح الأراضي في أمبريا ناقوس الخطر وحث المزارعين على إعادة التفكير في الزراعة، مع الأخذ في الاعتبار قلة توافر المياه، فيما يتواصل العمل على أنظمة الري لتقليل الخسائر وتجنب الهدر، ولذلك من المتوقع أن تلجأ إيطاليا إلى تقنين استخدام المياه من أجل حل الأزمة.
وفي أقصى الجنوب، في صقلية، كان شهر يناير هو الشهر الخامس على التوالي الذي يسجل فيه هطول أمطار أقل من المعتاد خلال هذه الفترة، مع عجز يبلغ حوالي 200 ملليلتر من الماء. وفي ديسمبر 2023 وحده، تجاوز العجز في هطول الأمطار 80 % بين مقاطعتي إينا وكاتانيا.
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