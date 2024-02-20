أبو الغيط: استدامة التنمية أولوية قصوى للجامعة العربية

(MENAFN
- Youm7) قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إن استدامة التنمية في المنطقة العربية ورخاؤها هدفاً يندرج ضمن أولويات الجامعة العربية وغاية تسعى لتحقيقها.
وأضاف خلال كلمته في اليوم العربي للاستدامة، أن الجامعة اتخذت خطوات مقدرة لتحقيق تلك الغاية اللصيقة بحياة المواطن العربي من خلال خطط ومبادرات واستراتيجيات في كافة الأصعدة المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة، موضحا أن المنطقة العربية وبالرغم مما تحقق تعرضت لأزمات عنيفة ومتتالية أدت إلى إجهاد العمل العربي، وتعطيل مسيرته طيلة العقود الماضية، وتسببت في فقدان بعض مكتسباته التنموية.
وأوضح أن الرسالة في هذا الشأن واضحة وهي أن التنمية في المنطقة تقتضي حتماً تحقيق السلام والأمن للجميع وحل كافة النزاعات التي لازالت تشتعل في بعض ربوعها بينما تظل القضية الفلسطينية النزاع الأطول، والأكثر تأثيراً في الحالة الأمنية للمنطقة كما يظل حل الدولتين الصيغة الوحيدة التي اعترف بها العالم أجمع - باستثناء قوة الاحتلال – كسبيل لتسوية هذا الصراع وإنهاء آخر احتلال استعماري في زماننا المعاصر.
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