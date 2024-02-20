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أبو الغيط: استدامة التنمية أولوية قصوى للجامعة العربية

2/20/2024 4:38:23 AM
(MENAFN- Youm7) قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إن استدامة التنمية في المنطقة العربية ورخاؤها هدفاً يندرج ضمن أولويات الجامعة العربية وغاية تسعى لتحقيقها.



وأضاف خلال كلمته في اليوم العربي للاستدامة، أن الجامعة اتخذت خطوات مقدرة لتحقيق تلك الغاية اللصيقة بحياة المواطن العربي من خلال خطط ومبادرات واستراتيجيات في كافة الأصعدة المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة، موضحا أن المنطقة العربية وبالرغم مما تحقق تعرضت لأزمات عنيفة ومتتالية أدت إلى إجهاد العمل العربي، وتعطيل مسيرته طيلة العقود الماضية، وتسببت في فقدان بعض مكتسباته التنموية.



وأوضح أن الرسالة في هذا الشأن واضحة وهي أن التنمية في المنطقة تقتضي حتماً تحقيق السلام والأمن للجميع وحل كافة النزاعات التي لازالت تشتعل في بعض ربوعها بينما تظل القضية الفلسطينية النزاع الأطول، والأكثر تأثيراً في الحالة الأمنية للمنطقة كما يظل حل الدولتين الصيغة الوحيدة التي اعترف بها العالم أجمع - باستثناء قوة الاحتلال – كسبيل لتسوية هذا الصراع وإنهاء آخر احتلال استعماري في زماننا المعاصر.












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