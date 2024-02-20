فشل أمنى جديد.. تسلل بريطانى إلى طائرة بمطار جنوب ساسكس بدون جواز أو تذكرة

(MENAFN
- Youm7) تمكن بريطانى من التسلل إلى طائرة فى مطار جاتويك غرب ساسكس، دون جواز سفر أو بطاقة صعود "تذكرة" إلى الطائرة، وهو ثانى فشل أمنى فى المطار خلال أسبوع بعد أن سافر رجل عاطل عن العمل إلى نيويورك من مطار هيثرو عن طريق "تتبع" راكب آخر، وفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى.
وأفادت التقارير أن الرجل - الذى لم يذكر اسمه - تمكن من تجنب تسجيل الدخول على متن رحلة الخطوط الجوية النرويجية فى منتصف النهار إلى كوبنهاجن فى 5 فبراير ثم جلس على متن الطائرة، ولكن تم القبض عليه من قبل أفراد الطاقم قبل إقلاع الطائرة ورافقته الشرطة إلى خارج الطائرة من طراز بوينج 737.
اضطر جميع الركاب إلى مغادرة الطائرة لإجراء تفتيش أمني قبل السماح لهم بالعودة إلى متن الطائرة، وتم الكشف هذا الأسبوع عن أن كريج ستورت، 46 عامًا، متهم بـ "تتبع" مسافر آخر عبر الأمن عند نقاط تفتيش جوازات السفر في المبنى رقم 5 بمطار هيثرو قبل الاستمتاع بالطعام والمشروبات المجانية على متن رحلة الخطوط الجوية البريطانية الطويلة المدى إلى نيويورك.
وأصر مطار جاتويك على أن الاختراق الأمني الأخير قد تم "فحصه أمنيًا وبالتالي لا يشكل أي خطر أمني مباشر"، وقال مصدر لصحيفة ذا صن إن الرجل "طارد بوقاحة" راكبًا آخر من أجل التسلل على متن الطائرة، إنها المرة الثانية التي يحدث فيها هذا مؤخرًا"، وقالوا: "يجب أن تكون هناك مراجعة فورية للأمن".
ووصفت شرطة ساسكس الحادث بأنه حادث طبي، وقام الضباط بإخراج الرجل من الطائرة حوالي الساعة 12.15 ظهرًا، وقال متحدث الشرطة: "وفقا للإجراءات المعتادة، تم إنزال الركاب مؤقتا لحين انتهاء عملية البحث، ثم سمح لهم بالصعود على متن الطائرة التي تم بعد ذلك السماح لهم بالمغادرة".
طائرة
وبحسب ما ورد لم يتم توجيه أي تهم جنائية بسبب الطبيعة الطبية للحادث، ويأتي ذلك بعد ستة أيام من الإبلاغ عن أن مسؤولين أمريكيين مسلحين قد اعتقلوا ستورت بعد أن اكتشفوا أنه ليس لديه وثائق وتم إعادته إلى المملكة المتحدة على متن طائرة مستأجرة، ثم تم تسليمه يدويًا إلى شرطة العاصمة وتم اعتقاله يوم عيد الميلاد قبل نقله إلى مستشفى في ريدينج.
لكن ستورت، الذي اتُهم لاحقًا بالاحتيال وجرائم قانون أمن الطيران، هرب من المستشفى وأصبح موضوعًا لاستئناف شخص مفقود، وقد فشل في المثول أمام جلسة استماع في 22 يناير أمام محكمة الصلح في أوكسبريدج.
وأكدت شرطة العاصمة اليوم أنه في حوالي الساعة الثامنة من صباح اليوم، تم القبض على ستورت في ريتشموند، جنوب لندن، لعدم حضوره أمام المحكمة، وقد تم احتجازه في مركز شرطة لندن.
شقيقه لي سميث، الذي يدعي أن ستورت لديه "ماضي مضطرب"، قال في وقت سابق لصحيفة ذا صن يوم الأحد إنه صُدم تمامًا عندما اتصلت الشرطة لإبلاغه بانتهاك الأمن في مطار هيثرو، والذي وصفه بأنه "مسألة خطيرة".
MENAFN20022024000132011024ID1107873679
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.