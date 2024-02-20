فشل أمنى جديد.. تسلل بريطانى إلى طائرة بمطار جنوب ساسكس بدون جواز أو تذكرة

MENAFN - Youm7) تمكن بريطانى من التسلل إلى طائرة فى مطار جاتويك غرب ساسكس، دون جواز سفر أو بطاقة صعود "تذكرة" إلى الطائرة، وهو ثانى فشل أمنى فى المطار خلال أسبوع بعد أن سافر رجل عاطل عن العمل إلى نيويورك من مطار هيثرو عن طريق "تتبع" راكب آخر، وفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى.

وأفادت التقارير أن الرجل - الذى لم يذكر اسمه - تمكن من تجنب تسجيل الدخول على متن رحلة الخطوط الجوية النرويجية فى منتصف النهار إلى كوبنهاجن فى 5 فبراير ثم جلس على متن الطائرة، ولكن تم القبض عليه من قبل أفراد الطاقم قبل إقلاع الطائرة ورافقته الشرطة إلى خارج الطائرة من طراز بوينج 737.

اضطر جميع الركاب إلى مغادرة الطائرة لإجراء تفتيش أمني قبل السماح لهم بالعودة إلى متن الطائرة، وتم الكشف هذا الأسبوع عن أن كريج ستورت، 46 عامًا، متهم بـ "تتبع" مسافر آخر عبر الأمن عند نقاط تفتيش جوازات السفر في المبنى رقم 5 بمطار هيثرو قبل الاستمتاع بالطعام والمشروبات المجانية على متن رحلة الخطوط الجوية البريطانية الطويلة المدى إلى نيويورك.

وأصر مطار جاتويك على أن الاختراق الأمني ​​الأخير قد تم "فحصه أمنيًا وبالتالي لا يشكل أي خطر أمني مباشر"، وقال مصدر لصحيفة ذا صن إن الرجل "طارد بوقاحة" راكبًا آخر من أجل التسلل على متن الطائرة، إنها المرة الثانية التي يحدث فيها هذا مؤخرًا"، وقالوا: "يجب أن تكون هناك مراجعة فورية للأمن".

ووصفت شرطة ساسكس الحادث بأنه حادث طبي، وقام الضباط بإخراج الرجل من الطائرة حوالي الساعة 12.15 ظهرًا، وقال متحدث الشرطة: "وفقا للإجراءات المعتادة، تم إنزال الركاب مؤقتا لحين انتهاء عملية البحث، ثم سمح لهم بالصعود على متن الطائرة التي تم بعد ذلك السماح لهم بالمغادرة".

طائرة

وبحسب ما ورد لم يتم توجيه أي تهم جنائية بسبب الطبيعة الطبية للحادث، ويأتي ذلك بعد ستة أيام من الإبلاغ عن أن مسؤولين أمريكيين مسلحين قد اعتقلوا ستورت بعد أن اكتشفوا أنه ليس لديه وثائق وتم إعادته إلى المملكة المتحدة على متن طائرة مستأجرة، ثم تم تسليمه يدويًا إلى شرطة العاصمة وتم اعتقاله يوم عيد الميلاد قبل نقله إلى مستشفى في ريدينج.

لكن ستورت، الذي اتُهم لاحقًا بالاحتيال وجرائم قانون أمن الطيران، هرب من المستشفى وأصبح موضوعًا لاستئناف شخص مفقود، وقد فشل في المثول أمام جلسة استماع في 22 يناير أمام محكمة الصلح في أوكسبريدج.

وأكدت شرطة العاصمة اليوم أنه في حوالي الساعة الثامنة من صباح اليوم، تم القبض على ستورت في ريتشموند، جنوب لندن، لعدم حضوره أمام المحكمة، وقد تم احتجازه في مركز شرطة لندن.

شقيقه لي سميث، الذي يدعي أن ستورت لديه "ماضي مضطرب"، قال في وقت سابق لصحيفة ذا صن يوم الأحد إنه صُدم تمامًا عندما اتصلت الشرطة لإبلاغه بانتهاك الأمن في مطار هيثرو، والذي وصفه بأنه "مسألة خطيرة".