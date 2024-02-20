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بايدن: الجمهوريون يرتكبون خطأ كبيرا لمعارضتهم المساعدات الأوكرانية

2/20/2024 4:38:23 AM
(MENAFN- Youm7) أكد الرئيس الأمريكى جو بايدن، أن الجمهوريين فى مجلس النواب يرتكبون خطأ كبيرا لمعارضتهم حزمة المساعدات الخاصة لأوكرانيا.



وأعرب بايدن - في تصريح أوردته قناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الثلاثاء، عن استعداده للقاء رئيس مجلس النواب مايك جونسون؛ من أجل مناقشة مشروع القانون الذي يحتوي على مساعدات أمنية لأوكرانيا.



وقال بايدن:"إن الطريقة التي يتجاهلون فيها التهديد الروسي والطريقة التي يبتعدون فيها عن الناتو وعن الوفاء بالتزاماتنا صادمة، ولم أر شيئا كهذا من قبل".



وكان رئيس مجلس النواب مايك جونسون قد أشار - في وقت سابق - إلى أنه كان يطلب عقد اجتماع مع الرئيس الأمريكي منذ عدة أسابيع لمناقشة أمور عدة .












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