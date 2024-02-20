بايدن: الجمهوريون يرتكبون خطأ كبيرا لمعارضتهم المساعدات الأوكرانية

(MENAFN
- Youm7) أكد الرئيس الأمريكى جو بايدن، أن الجمهوريين فى مجلس النواب يرتكبون خطأ كبيرا لمعارضتهم حزمة المساعدات الخاصة لأوكرانيا.
وأعرب بايدن - في تصريح أوردته قناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الثلاثاء، عن استعداده للقاء رئيس مجلس النواب مايك جونسون؛ من أجل مناقشة مشروع القانون الذي يحتوي على مساعدات أمنية لأوكرانيا.
وقال بايدن:"إن الطريقة التي يتجاهلون فيها التهديد الروسي والطريقة التي يبتعدون فيها عن الناتو وعن الوفاء بالتزاماتنا صادمة، ولم أر شيئا كهذا من قبل".
وكان رئيس مجلس النواب مايك جونسون قد أشار - في وقت سابق - إلى أنه كان يطلب عقد اجتماع مع الرئيس الأمريكي منذ عدة أسابيع لمناقشة أمور عدة .
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