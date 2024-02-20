خبيرة ملكية تتوقع لقاء قريب يجمع الملك تشارلز بالأمير هارى وطفليه آرتشى وليليبت

MENAFN - Youm7) يؤكد أحد الخبراء الملكيين أن الأمير هارى دوق ساسكس ، 39 عامًا، من المرجح أن يصطحب الأميرة ليليبيت، عامين، والأمير آرتشي، 4 أعوام، لمقابلة الملك تشارلز في إنجلترا، بعدما تم الكشف عن تشخيص إصابة الملك بالسرطان - فى وقت سابق من هذا الشهر - وذلك بعد سفر دوق ساسكس إلى المملكة المتحدة لـ"لم شمله" مع والده،وفقا لموقع "نيويورك بوست".

الآن، تعتقد خبيرة الدعاية لين كارات، أن الأزمة الصحية للملك تشارلز دفعت الأمير هارى إلى إطلاق نداء تنبيه حول ما هو مهم في حياته، وقالت كارات لصحيفة

The Mirror: "منذ تشخيص إصابة الملك تشارلز بالسرطان واندفاع هارى السريع لرؤيته، أعتقد أن هارى أدرك مدى أهمية الأسرة بالنسبة له، وأظن أنه سيرغب في إحضار أطفاله، ليليبيت وآرتشي، إلى المملكة المتحدة لزيارة جدهم".

الملك تشارلز وهارى وأسرته

ولدت ليليبت في الولايات المتحدة ولم تقابل جدها إلا في مناسبة واحدة، فيما تكهن أحد خبراء العلاقات العامة بأن هارى يمكن أن يعود إلى منزله مع أطفاله وسط المشاكل الصحية التي يعاني منها والده، حيث يعيش هاري وزوجته ميجان ماركل حاليًا في مونتيسيتو بولاية كاليفورنيا مع أطفالهما.

وتابعت كارات: "كانت الاجتماعات مع الملك متفرقة، وليس لديهم علاقة مع جدهم لأمهم، لذلك أظن أن هارى يرغب فى تنمية علاقته مع الملك تشارلز"، وقالت: "الآن أصبح الأطفال أكبر قليلاً، وأنا متأكدة من أن آرتشى وليليبت سيقومان بزيارات متكررة إلى المملكة المتحدة".

وأضافت: "هناك أيضًا أمل في أن يؤدي مرض والدهما إلى التقريب بين هارى والأمير ويليام فى المستقبل والسماح لآرتشي وليليبت بالتقرب من أبناء العمومة جورج وشارلوت ولويس، لكن هذا سيستغرق وقتا"، يأتى هذا فيما كان هناك الكثير من التوتر بين هارى وشقيقه ويليام، 41 عامًا، وبقية أفراد العائلة المالكة منذ تنحي هاري وميغان عن منصبهما كعضوين بارزين في العائلة الملكية وانتقلا إلى أمريكا الشمالية.