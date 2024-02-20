جدول ترتيب الدورى المصرى.. الأهلى فى المركز الثامن

MENAFN - Youm7) تختتم، اليوم الثلاثاء، منافسات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدورى المصر بإقامة 3 مباريات، تجمع سيراميكا مع الجونة، والمصرى البورسعيدى مع بلدية المحلة، وأخيراً الداخلية مع فاركو.

ويحتل سيراميكا المركز التاسع بجدول ترتيب الدورى برصيد 14 نقطة بعدما لعب 10 مباريات حقق الفوز فى 4 مواجهات وتعادل فى مباراتين وخسر 4 لقاءات، وسجل لاعبوه 16 هدفا وتلقت شباكه 11 هدفا، فيما يحتل الجونة المركز العاشر برصيد 14 نقطة بعدما لعب 10 لقاءات فاز في 3 مواجهات وتعادل في 5 مباريات وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 14 هدفاً وتلقت شباكه 12.

بينما يلتقى المصري مع بلدية المحلة، ويحتل المصري البورسعيدى المركز السابع فى جدول ترتيب الدوري برصيد 17 نقطة بعدما لعب 10 مباريات حقق الفوز في 5 مواجهات وتعادل في مباراتين وخسر 3 لقاءات، وسجل لاعبوه 13 هدفاً وتلقت شباكه 16، فيما يحتل بلدية المحلة المركز الثانى عشر برصيد 13 نقطة بعدما لعب 11 مباراة، حقق الفوز في 3 مباريات وتعادل في 4 لقاءات وخسر مثلهم، وسجل لاعبوه 13 هدفاً وتلقت شباكه 18.

كما يلتقى الداخلية مع فاركو، ويحتل الداخلية المركز السابع عشر فى جدول ترتيب الدوري برصيد 7 نقاط بعدما خاض 11 مباراة، حقق الفوز في مباراة وتعادل في 4 مواجهات وخسر 6 لقاءات، وسجل لاعبوه 4 أهداف وتلقت شباكه 15 هدف، فيما يحتل فاركو المركز الأخير بجدول المسابقة برصيد 5 نقاط بعدما لعب 10 مواجهات حقق فوزا وحيدا وتعادل فى مباراتين وخسر 7 لقاءات، وسجل لاعبوه 9 أهداف وتلقت شباكه 17.

ويحتل الأهلى المركز الثامن فى جدول ترتيب الدورى برصيد 14 نقطة، بعد خوض 6 مباريات، حقق الفوز فى 4 وتعادل فى اثنتين، وسجل لاعبوه 12 هدفا ودخلت شباكه 4 أهداف.

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