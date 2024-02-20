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ذكرى ميلاد محمود الجوهرى صانع إنجازات الفراعنة اليوم

2/20/2024 4:38:20 AM
(MENAFN- Youm7) تمر اليوم، الثلاثاء، ذكرى ميلاد الجنرال الراحل محمود الجوهرى، أكبر المدربين فى تاريخ الكرة المصرية والعربية والأفريقية، ولد الجوهرى فى 20 فبراير عام 1938، وعمل ضابطاً فى الجيش المصرى وشارك فى حرب أكتوبر عام 1973، وتوفى فى 3 سبتمبر من عام 2012 فى الأردن.

الجوهرى هو أول من درب فريقى الاهلى والزمالك فى تاريخ الكرة المصرية، وحقق الكثير من الإنجازات لكلا الفريقين، فقد نجح فى الفوز بأول بطولة أفريقية فى تاريخ الأهلى وهى دورى أبطال أفريقيا عام 1982، كما نجح مع الزمالك فى الفوز ببطولة أفريقيا للأندية أبطال الدورى عام 1993، والفوز بكأس السوبر الأفريقى.

وفازت مصر تحت قيادة الجوهرى بلقب بطولة أمم أفريقيا عام 1998 ليكون أول مدرب يفوز بالأمم الأفريقية لاعبًا ومدربًا، حيث حصل على الكأس مع منتخب مصر عام 1957 و1959 وكان هداف البطولة.

كما استطاع الوصول بالمنتخب إلى كأس العالم عام 1990 لثانى مرة فى تاريخه، وقاد المنتخب الوطنى للفوز بالميدالية الذهبية فى دورة الألعاب العربية 1992 التى أقيمت فى سوريا.

ومثلما قدم إنجازات مشرفة فى تدريب عدد من الأندية داخل مصر، حصد كذلك بطولات عديدة لعدد من أندية الخليج منها الهلال السعودى واتحاد جدة، والشارقة والوحدة الإماراتيين وقاد منتخب عمان فى كأس الخليج عام 1996.

وفى عام 2002 تولى الجوهرى
تدريب المنتخب الأردنى والإشراف الفنى على الكرة الأردنية وقاد المنتخب الأول للوصول إلى نهائيات كأس الأمم الأسيوية 2004 فى الصين لأول مرة فى تاريخ الكرة الأردنية، وصعد بالفريق إلى دور الأربعة.









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