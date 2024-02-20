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أعضاء اتحاد الكرة يطمئنون على حسام حسن..والعميد : أنا زى الفل

2/20/2024 4:38:19 AM
(MENAFN- Youm7) حرص أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة ، على الإطمئنان على حسام حسن المدير الفنى لمنتخب مصر عقب تعرضه لوعكة صحية مفاجئة مساء أمس الإثنين وتحديدا بعد مباراة الزمالك والإسماعيلى بالدورى.

ورد حسام حسان على اتصالات أعضاء اتحاد الكرة، قائلا إنه بخير وتحسن كثيرا وأصبح الأن "زى الفل" على حد تعبيره.

استقرت
الحالة الصحية لحسام حسن
المدير الفنى لمنتخب مصر الأول عقب تعرضه لوعكة صحية مفاجئة عقب حضوره مباراة الزمالك والإسماعيلى، التى أقيمت مساء أمس الاثنين، فى الدورى المحلى باستاد الإسماعيلية والتى انتهت بالتعادل السلبى.
وغادر
حسام حسن
المدير الفني للمنتخب الوطنى المستشفى بعد تعرضه
لوعكة صحية مفاجئة بعد التأكد من استقرار حالته وتلقيه الرعاية الكاملة، حيث كان
حسام حسن
قد نُقل لأحد المستشفيات، وتمّ توقيع الكشف الطبي عليه، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة.
وحضر جهاز منتخب مصر المباراة بقيادة
حسام وابراهيم حسن
لمشاهدة اللاعبين عن قرب، وقامت الجماهير بالهتاف للجهاز كاملا مع تحية خاصة لسعفان الصغير ابن الإسماعيلية، كما تواجد أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة فى المباراة.
وحرص مسئولو نادى الإسماعيلى على تكريم الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن، الذى حضر
مباراة الإسماعيلى والزمالك ، التى أقيمت على استاد الإسماعيلية فى إطار منافسات الجولة الثالثة عشر من الدورى.






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