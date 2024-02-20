أعضاء اتحاد الكرة يطمئنون على حسام حسن..والعميد : أنا زى الفل

(MENAFN
- Youm7) حرص أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة ، على الإطمئنان على حسام حسن المدير الفنى لمنتخب مصر عقب تعرضه لوعكة صحية مفاجئة مساء أمس الإثنين وتحديدا بعد مباراة الزمالك والإسماعيلى بالدورى.
ورد حسام حسان على اتصالات أعضاء اتحاد الكرة، قائلا إنه بخير وتحسن كثيرا وأصبح الأن "زى الفل" على حد تعبيره.
استقرت
الحالة الصحية لحسام حسن
المدير الفنى لمنتخب مصر الأول عقب تعرضه لوعكة صحية مفاجئة عقب حضوره مباراة الزمالك والإسماعيلى، التى أقيمت مساء أمس الاثنين، فى الدورى المحلى باستاد الإسماعيلية والتى انتهت بالتعادل السلبى.
وغادر
حسام حسن
المدير الفني للمنتخب الوطنى المستشفى بعد تعرضه
لوعكة صحية مفاجئة بعد التأكد من استقرار حالته وتلقيه الرعاية الكاملة، حيث كان
حسام حسن
قد نُقل لأحد المستشفيات، وتمّ توقيع الكشف الطبي عليه، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة.
وحضر جهاز منتخب مصر المباراة بقيادة
حسام وابراهيم حسن
لمشاهدة اللاعبين عن قرب، وقامت الجماهير بالهتاف للجهاز كاملا مع تحية خاصة لسعفان الصغير ابن الإسماعيلية، كما تواجد أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة فى المباراة.
وحرص مسئولو نادى الإسماعيلى على تكريم الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن، الذى حضر
مباراة الإسماعيلى والزمالك ، التى أقيمت على استاد الإسماعيلية فى إطار منافسات الجولة الثالثة عشر من الدورى.
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