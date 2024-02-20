أعضاء اتحاد الكرة يطمئنون على حسام حسن..والعميد : أنا زى الفل

MENAFN - Youm7) حرص أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة ، على الإطمئنان على حسام حسن المدير الفنى لمنتخب مصر عقب تعرضه لوعكة صحية مفاجئة مساء أمس الإثنين وتحديدا بعد مباراة الزمالك والإسماعيلى بالدورى.

ورد حسام حسان على اتصالات أعضاء اتحاد الكرة، قائلا إنه بخير وتحسن كثيرا وأصبح الأن "زى الفل" على حد تعبيره.

استقرتالحالة الصحية لحسام حسنالمدير الفنى لمنتخب مصر الأول عقب تعرضه لوعكة صحية مفاجئة عقب حضوره مباراة الزمالك والإسماعيلى، التى أقيمت مساء أمس الاثنين، فى الدورى المحلى باستاد الإسماعيلية والتى انتهت بالتعادل السلبى.وغادرحسام حسنالمدير الفني للمنتخب الوطنى المستشفى بعد تعرضهلوعكة صحية مفاجئة بعد التأكد من استقرار حالته وتلقيه الرعاية الكاملة، حيث كانحسام حسنقد نُقل لأحد المستشفيات، وتمّ توقيع الكشف الطبي عليه، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة.وحضر جهاز منتخب مصر المباراة بقيادةحسام وابراهيم حسنلمشاهدة اللاعبين عن قرب، وقامت الجماهير بالهتاف للجهاز كاملا مع تحية خاصة لسعفان الصغير ابن الإسماعيلية، كما تواجد أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة فى المباراة.وحرص مسئولو نادى الإسماعيلى على تكريم الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن، الذى حضرمباراة الإسماعيلى والزمالك ، التى أقيمت على استاد الإسماعيلية فى إطار منافسات الجولة الثالثة عشر من الدورى.