شوبير: الأهلي والزمالك أكبر حزبين في مصر وزيارة مجلس القطبين تنهي التعصب

MENAFN - Youm7) أثنى الإعلامي أحمد شوبير على زيارة مجلس إدارة النادي الأهلي إلى نادي الزمالك، لتهنئة الأخير على فوزه في الانتخابات التي جرت بالقلعة البيضاء مؤخراً.

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي "مع شوبير" عبر أون سبورت إف إم: دورنا أن نعمل بجد لصالح البلد، أكبر حزبين في مصر هما حزب الأهلي والزمالك، وأكبر ناديين لديهم جماهير في مصر والعالم العربي هما الأهلي والزمالك، أي مباراة للفريقين في الدول العربية والأفريقية والأوروبية، الجماهير تسافر لدعمهم.

أضاف: الفترة الماضية حتى في مباريات كرة اليد، كانت نبرة التعصب كبيرة على السوشيال ميديا، بعد زيادة الجماهير إلى 20 ألفاً أصبحت هناك انفراجة جميلة في عودة الجماهير، والتوافق الذي يحدث بين القطبين لصالح الأهلي والزمالك ولصالح البلد، وتحية لمجلس إدارة الناديين، وأعتقد أن الأهلي سيستقبل الزمالك بنفس الحفاوة.

علق المهندس هشام نصر نائب رئيس نادى الزمالك على الزيارة التاريخية لمجلس إدارة نادى الأهلى للزمالك قائلا: "العلاقات بين الناديين الأهلى والزمالك تاريخية ".

وواصل خلال مداخلة عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى على شاشة ON:"الذى حدث هو بمثابة إحياء لروح وعلاقات كانت موجودة وعطلت لفترة وأخذت فى مسار بعيد عن الروح الرياضية والتنافس الرياضى والأخلاق الرياضية هى الهدف الأسمى".

و

أكمل: "الزيارة هى رسالة للجماهير والإعلاميين هى رسالة مفادها نبذ التعصب وإرساء الروح الرياضية بين الجماهير لأننا كلنا نعلم أن الرياضة هى القوة الناعمة وهى أهم رسالة تصدرها الشعوب للعالم".



