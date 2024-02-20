شوبير: الأهلي والزمالك أكبر حزبين في مصر وزيارة مجلس القطبين تنهي التعصب

(MENAFN
- Youm7) أثنى الإعلامي أحمد شوبير على زيارة مجلس إدارة النادي الأهلي إلى نادي الزمالك، لتهنئة الأخير على فوزه في الانتخابات التي جرت بالقلعة البيضاء مؤخراً.
وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي "مع شوبير" عبر أون سبورت إف إم: دورنا أن نعمل بجد لصالح البلد، أكبر حزبين في مصر هما حزب الأهلي والزمالك، وأكبر ناديين لديهم جماهير في مصر والعالم العربي هما الأهلي والزمالك، أي مباراة للفريقين في الدول العربية والأفريقية والأوروبية، الجماهير تسافر لدعمهم.
أضاف: الفترة الماضية حتى في مباريات كرة اليد، كانت نبرة التعصب كبيرة على السوشيال ميديا، بعد زيادة الجماهير إلى 20 ألفاً أصبحت هناك انفراجة جميلة في عودة الجماهير، والتوافق الذي يحدث بين القطبين لصالح الأهلي والزمالك ولصالح البلد، وتحية لمجلس إدارة الناديين، وأعتقد أن الأهلي سيستقبل الزمالك بنفس الحفاوة.
علق المهندس هشام نصر نائب رئيس نادى الزمالك على الزيارة التاريخية لمجلس إدارة نادى الأهلى للزمالك قائلا: "العلاقات بين الناديين الأهلى والزمالك تاريخية ".
وواصل خلال مداخلة عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى على شاشة ON:"الذى حدث هو بمثابة إحياء لروح وعلاقات كانت موجودة وعطلت لفترة وأخذت فى مسار بعيد عن الروح الرياضية والتنافس الرياضى والأخلاق الرياضية هى الهدف الأسمى".
و
أكمل: "الزيارة هى رسالة للجماهير والإعلاميين هى رسالة مفادها نبذ التعصب وإرساء الروح الرياضية بين الجماهير لأننا كلنا نعلم أن الرياضة هى القوة الناعمة وهى أهم رسالة تصدرها الشعوب للعالم".
MENAFN20022024000132011024ID1107873673
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.