شوبير: تجدد إصابة محمد صلاح وغيابه 3 مباريات مع ليفربول

MENAFN - Youm7) كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن تجدد إصابة النجم المصري محمد صلاح، قائد ليفربول الإنجليزي ومنتخب الفراعنة، وذلك بعد عودته للمشاركة منذ أيام قليلة مع فريقه، عقب تعافيه من إصابة العضلة الخلفية.

وكان محمد صلاح قد تعرض للإصابة في العضلة الخلفية خلال مشاركته مع المنتخب الوطني في كأس الأمم الأفريقية الأخيرة التي أقيمت بكوت ديفوار.



وقال شوبير في برنامجه الإذاعي "مع شوبير"، عبر إذاعة أون سبورت إف إم: الإصابة عاودت محمد صلاح مرة أخرى، ولكنها ليست بحجم الإصابة السابقة، وغالباً سيعود يوم 2 مارس وسيغيب 3 مباريات، وهي مباريات، تشيلسي وساوهامبتون لوتن تاون، وأرى أن صلاح تعجل في العودة إلى الملاعب.

وواصل الدولي المصري

محمد صلاح

تألقه اللافت في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما استطاع أن يضم لقب رجل المباراة أمام برينتفورد إلى خزانته التي وضعته بمكانة مميزة بين لاعبي ناديه والبريميرليج بشكل عام.

ونجح محمد صلاح في حصد لقب رجل المباراة من قبل الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة 11 من أصل 21 مباراة شارك فيها الفرعون حتى الآن، ليصبح اللاعب الأكثر حصولا على الجائزة خلال الموسم الحالي 2023-24.



