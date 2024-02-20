شوبير: تجدد إصابة محمد صلاح وغيابه 3 مباريات مع ليفربول

(MENAFN
- Youm7) كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن تجدد إصابة النجم المصري محمد صلاح، قائد ليفربول الإنجليزي ومنتخب الفراعنة، وذلك بعد عودته للمشاركة منذ أيام قليلة مع فريقه، عقب تعافيه من إصابة العضلة الخلفية.
وكان محمد صلاح قد تعرض للإصابة في العضلة الخلفية خلال مشاركته مع المنتخب الوطني في كأس الأمم الأفريقية الأخيرة التي أقيمت بكوت ديفوار.
وقال شوبير في برنامجه الإذاعي "مع شوبير"، عبر إذاعة أون سبورت إف إم: الإصابة عاودت محمد صلاح مرة أخرى، ولكنها ليست بحجم الإصابة السابقة، وغالباً سيعود يوم 2 مارس وسيغيب 3 مباريات، وهي مباريات، تشيلسي وساوهامبتون لوتن تاون، وأرى أن صلاح تعجل في العودة إلى الملاعب.
وواصل الدولي المصري
محمد صلاح
تألقه اللافت في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما استطاع أن يضم لقب رجل المباراة أمام برينتفورد إلى خزانته التي وضعته بمكانة مميزة بين لاعبي ناديه والبريميرليج بشكل عام.
ونجح محمد صلاح في حصد لقب رجل المباراة من قبل الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة 11 من أصل 21 مباراة شارك فيها الفرعون حتى الآن، ليصبح اللاعب الأكثر حصولا على الجائزة خلال الموسم الحالي 2023-24.
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