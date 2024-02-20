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سمو أمير البلاد يتوجه إلى دولة قطر الشقيقة في زيارة دولة

2/20/2024 4:38:14 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 20 - 2 (كونا) -- بحفظ الله ورعايته غادر حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه والوفد الرسمي المرافق لسموه أرض الوطن صباح اليوم متوجها إلى دولة قطر الشقيقة وذلك في زيارة دولة.
وقد كان في وداع سموه رعاه الله على أرض المطار سمو نائب الأمير الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح وسمو الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح ومعالي رئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح وسمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح ومعالي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ومعالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريدة عبدالله المعوشرجي ومعالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط الدكتور عماد محمد العتيقي وكبار المسؤولين بالدولة.
هذا ويرافق سموه حفظه الله وفد رسمي يضم كلا من معالي الشيخ علي جراح صباح المحمد الصباح ومعالي الشيخ عبدالله فهد المالك السلمان الصباح ومعالي نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ فيصل نواف الأحمد الصباح ومعالي الشيخ صلاح ناصر العلي المحمد الصباح ومعالي الشيخ فهد سالم صباح الناصر الصباح ومعالي الشيخ الدكتور طلال فهد الأحمد الجابر الصباح ومعالي الشيخ عبدالله سالم صباح السالم الحمود الصباح ومعالي الشيخ مبارك عبدالله المبارك الصباح وكبار المسؤولين بالديوان الأميري.
رافقت سموه السلامة في الحل والترحال. (النهاية) ت م

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