سمو أمير البلاد يتوجه إلى دولة قطر الشقيقة في زيارة دولة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 20 - 2 (كونا) -- بحفظ الله ورعايته غادر حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه والوفد الرسمي المرافق لسموه أرض الوطن صباح اليوم متوجها إلى دولة قطر الشقيقة وذلك في زيارة دولة.
وقد كان في وداع سموه رعاه الله على أرض المطار سمو نائب الأمير الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح وسمو الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح ومعالي رئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح وسمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح ومعالي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ومعالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريدة عبدالله المعوشرجي ومعالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط الدكتور عماد محمد العتيقي وكبار المسؤولين بالدولة.
هذا ويرافق سموه حفظه الله وفد رسمي يضم كلا من معالي الشيخ علي جراح صباح المحمد الصباح ومعالي الشيخ عبدالله فهد المالك السلمان الصباح ومعالي نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ فيصل نواف الأحمد الصباح ومعالي الشيخ صلاح ناصر العلي المحمد الصباح ومعالي الشيخ فهد سالم صباح الناصر الصباح ومعالي الشيخ الدكتور طلال فهد الأحمد الجابر الصباح ومعالي الشيخ عبدالله سالم صباح السالم الحمود الصباح ومعالي الشيخ مبارك عبدالله المبارك الصباح وكبار المسؤولين بالديوان الأميري.
رافقت سموه السلامة في الحل والترحال. (النهاية) ت م
MENAFN20022024000071011013ID1107873671
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.