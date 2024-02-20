الكويت وقطر.. علاقات عميقة ومتميزة تحظى برعاية واهتمام القيادتين الحكيمتين للبلدين

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) من سعود العجمي

الدوحة 20- 2 (كونا) - تمتاز العلاقات الكويتية - القطرية بعمقها وتناغمها ورسوخها في مختلف المجالات وتطابق في الرؤى حول مختلف القضايا على المستوى الخليجي والعربي والدولي وذلك بفضل حكمة ورعاية واهتمام قيادتي البلدين الشقيقين.

وتعتبر العلاقات الكويتية - القطرية نموذجا مميزا اذ ارتبط البلدان بعلاقة مميزة وسمات مشتركة بنيت على هدف مشترك لتحقيق التكامل والترابط في جميع المجالات الحيوية التي تحقق آمال شعبيهما.

ومرت العلاقات الكويتية - القطرية بمحطات مضيئة على مدار تاريخها المشترك بالإضافة الى علاقات القربى والنسب والجوار بين البلدين.

ومن معالم خصوصية تلك العلاقات عندما وجه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بإطلاق اسم الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الراحل على مشروع طريق المحور (محور صباح الأحمد).

ويمثل مشروع (محور صباح الأحمد) شريانا حيويا جديدا للطرق بدولة قطر ويمتد من جنوب الدوحة إلى شمالها وذلك تعبيرا عن شكر قطر وحبها وامتنانها للأمير الراحل بمواقفه المشرفة تجاه وطنه وأشقائه العرب وأمته الإسلامية على امتداد العالم.

وشكل هذا التدشين دلالة على مكانة ومنزلة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح رحمه الله في قلب قطر أميرا وحكومة وشعبا كما جاء هذا التدشين متزامنا مع مشاركة دولة قطر لدولة الكويت الاحتفالات بالذكرى ال58 لعيدها الوطني والذكرى ال28 لتحريرها.

وفي موازاة تبادل الزيارات الرسمية والأخوية بين قيادتي البلدين على مدار عقود تشهد العلاقات القطرية - الكويتية طفرات واسعة في النمو والتطور حيث يشمل التعاون بين الطرفين جميع المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتعاون في المجالات العسكرية والأمنية والتعليمية والسياحية والفنية.

وتجلت مواقف قطر المبدئية والمشرفة تجاه الكويت بأبهى صورها إبان محنتها عام 1990 خلال غزو النظام العراقي حيث وقفت قيادة وشعبا مع الحق الكويتي كما ان صحيفة (الشرق) القطرية أول صحيفة عربية تنشر عن غزو الكويت عام 1990 بعد وقوعه بساعات في طبعة مسائية استثنائية أصدرت خصوصا لتغطية الغزو العراقي الغاشم.

وشهد البلدان في يونيو عام 2002 تأسيس لجنة عليا مشتركة من أجل خلق توأمة بين البلدين الشقيقين تغطي كافة مناحي التعاون والبحث عن آفاق أرحب للتآخي بينهما.

وفي نوفمبر من عام 2020 عقدت اللجنة دورتها الخامسة عبر تقنية الاتصال المرئي وجرى خلالها استعراض علاقات التعاون الثنائي وتعزيز التعاون وتحقيق المزيد من التكامل في مختلف القطاعات وتبادل وجهات النظر في القضايا ذات الاهتمام المشترك كما جرى توقيع خمس مذكرات تفاهم للتعاون بين البلدين في عدد من المجالات.

كما انه من المزمع عقد الدورة السادسة للجنة العليا المشتركة الكويتية - القطرية خلال النصف الأول من العام الجاري في الدوحة.

ويشهد حجم التبادل التجاري بين البلدين نموا متواصلا حيث تم تدشين خط ملاحي بين ميناء (حمد) وميناء (الشويخ) في أغسطس عام 2017 وكان له دور محوري في مضاعفة حجم التبادل التجاري إضافة الى خدمة نقل البضائع خاصة المواد الغذائية وغيرها بين البلدين بشكل منتظم.

ووقع البلدان الشقيقان عام 2020 اتفاقية طويلة الأمد لاستيراد الغاز الطبيعي المسال لمدة 15 عاما تبدأ من 2022 إلى نهاية عام 2036 تعزيزا للعلاقات التجارية بين البلدين.

وهناك العديد من الشركات الكويتية العاملة في السوق القطري حيث ذكر رئيس مجلس إدارة غرفة قطر الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني في ملتقى الأعمال القطري - الكويتي الذي عقد عام 2020 بدولة الكويت ان حجم التبادل التجاري حقق قفزة كبيرة في عام 2018 مسجلا 3ر4 مليار ريال قطري (نحو مليار دولار) مقابل 5ر2 مليار ريال (نحو 700 مليون دولار) في عام 2017 بنسبة نمو قياسية بلغت 72 بالمئة.

وواصلت التبادلات التجارية تطورها في عام 2019 حيث بلغت قيمتها نحو 1ر3 مليار ريال (نحو 851 مليون دولار) بنهاية الربع الثالث من العام الماضي مقابل 8ر2 ريال (نحو 769 مليون دولار) لنفس الفترة من عام 2018 بنمو نسبته 11 بالمئة.

وأشار أيضا الشيخ خليفة بن جاسم الى أن التعاون التجاري والاقتصادي بين قطاعات الاعمال في البلدين أثمر وجود نحو 635 شركة قطرية - كويتية مشتركة تعمل في السوق القطري.

وفي مجال التعاون العسكري بين البلدين بلغ عدد المنتسبين من الطلبة الضباط الكويتيين الدارسين في الكليات العسكرية في دولة قطر الى 41 طالب ضابط وتخرج 14 طالب ضابط من منتسبي الحرس الوطني الكويتي في يناير الماضي من كلية (احمد بن محمد العسكرية) القطرية.

ويتلقى العديد من الطلبة الكويتيين بدولة قطر التعليم حيث يدرس ما يقارب 70 طالبا في قطر ما بين مبتعث ودارس على نفقته الخاصة. وكان حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه والوفد الرسمي المرافق لسموه غادر بحفظ الله ورعايته أرض الوطن صباح اليوم متوجها إلى دولة قطر الشقيقة وذلك في زيارة دولة. (النهاية) س س س / ط م ا