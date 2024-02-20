أمين عام (أوبك) ينوه بأهمية تقرير (الفيدرالي الأمريكي) الذي أشاد بجهود المنظمة وجودة أبحاثها

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) من محمد المطيري

(لقاء) القاهرة - 20 - 2 (كونا)-- نوه أمين عام منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) هيثم الغيص بأهمية التقرير الصادر من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والذي أشاد فيه بمنظمة (أوبك) وجودة أبحاثها والجهود التي تبذلها في تعزيز دقة ووضوح رسائلها وجميع الأدوات التي تستخدمها في التواصل مع الآخرين. وأعرب الغيص في لقاء مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) مساء أمس الاثنين خلال فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة (ايجبس 2024) عن اعتزازه بكونه أمينا عاما لمنظمة (أوبك) بأن يصدر جهاز عالمي مثل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إشادة بتوقعات المنظمة وتقاريرها وليست فقط في التوقعات والتقارير الفنية وانما في رسائل المنظمة الى الأسواق وطرق التواصل وارسال الرسائل التي تطمئن السوق وتعطي وضوحا في التوجهات". وأضاف أن كل هذه الأمور تساهم في اعادة الأمور إلى نصابها في اسواق النفط والعرض والطلب وهذا شيء مهم موضحا أن منظمة أوبك تنشد استقرار اسواق النفط العالمية ولا تستهدف أي أسعار. وقال الغيص أن أسعار النفط يحددها السوق العالمي والهدف الأسمى لمنظمة أوبك هو موازنة العرض بالطلب مما يساهم في استقرار الأسواق ونمو في الاستثمارات وهذا يسهم بدوره في تعزيز اقتصاد العالم بشكل عام. وأعرب الغيص عن سعادته بهذا التقرير معتبرا أن هذه الاشادة ليست لشخصه فقط وانما لكافة العاملين بمنظمة أوبك لاسيما في مجال البحوث الذين يعملون بلا كلل لاصدار التقارير الشهرية والاسبوعية والسنوية التي تعطي نظرة ابعد الى افاق ابعد حتى عام 2045 .

وأضاف الغيص "مستمرون في رسالتنا بأن العالم سيحتاج الى جميع مصادر الطاقة مع الحفاظ على البيئة وضرورة الاستثمار في التكنولوجيا التي تساهم في خفض الانبعاثات" موضحا أن "كل دول أوبك تستثمر بشكل كبير في هذه التكنولوجيا". كما دعا الغيص الى ضرورة استخدام جميع مصادر الطاقة بما فيها الطاقة المتجددة وعدم الاعتماد على مصدر واحد فقط وذلك بسبب النمو الاقتصادي العالمي والزيادة السكانية. وقال الغيص "رسالتنا في منظمة (أوبك) هي تشجيع الدول على استخدام جميع انواع الطاقة وليس استخدام مصدر واحد فقط بسبب النمو الاقتصادي العالمي والزيادة السكانية".

وأضاف الغيص أن العالم سيحتاج الى المزيد من الاستثمارات في مجالات النفط والغاز التي اعتمد عليها خلال السنوات السابقة مع التركيز والتشديد على أهمية تخفيض الانبعاثات من النفط والغاز مؤكدا أن دول العالم لن تستطيع الاعتماد على الطاقة المتجددة وحدها.

وقال" سيكون هناك نمو في الطاقة المتجددة" مشيرا الى أن مصر من الدول السباقة في تطوير الطاقة المتجددة وفي صناعة الغاز ومن أكبر المنتجين خاصة بعد الاكتشافات الجديدة في السنوات الاخيرة. وأضاف الغيص أن "مصر من أكبر الدول المنتجة للنفط في البحر الأبيض المتوسط ولدينا توافق مع مسؤولي وزارة الطاقة بها بأنه يجب الاعتماد على جميع مصادر الطاقة لا مصدر طاقة وحيد أو أوحد وذلك بسبب الزيادة السكانية". وأشار الى احصائية تتوقع أنه بحلول عام 2030 ستحدث هجرة من المناطق النائية الى المدن وسيتم انشاء مدن جديدة بالعالم متوقعا أن حجم هذه الحركة سيكون بحدود 600 مليون نسمة عالميا. ودلل على ذلك بأن "القاهرة وحدها بها 23 مليون نسمة وان العالم سيحتاج الى انشاء 26 قاهرة جديدة" متسائلا عما اذا كان العالم سيتمكن من الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة سواء طاقة شمسية أو طاقة رياح وحدها.

ودعا الى ضرورة الاعتماد على جميع مصادر الطاقة مع الدفع بضرورة الاستثمار في الطاقة المتجددة. وأشار الغيص في هذا الصدد الى ما تقوم به دول منظمة (اوبك) ومن بينها دولة الكويت والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والعراق والكثير من الدول الأخرى كاشفا أن "تلك الدول المنتجة للنفط لم تصبح معتمدة فقط على النفط وحده وهذا شيء نفخر به في منظمة أوبك وندفع باتجاهه". ودعا الى "ضرورة المحافظة على استدامة البيئة وأن هذا الأمر ننشده سواء دول منتجة للنفط والغاز او دول غير منتجة" مؤكدا أهمية مشاركة منظمة (أوبك) في هذا المؤتمر للاستماع الى الاراء التي تسهم في تحقيق التوازن في السوق العالمي.

وردا على سؤال حول التعاون ما بين (أوبك) و(أوبك +) قال الغيص إن هذا التعاون مميز وأنه منذ عام 2017 تم توقيع (اتفاق اوبك +) مشيرا إلى أن اسمه الاصلي اعلان التعاون المشترك لكن الجهات الاعلامية تبنت اسم (اوبك +).

وأوضح أن (+) ترمز الى 10 دول ليست اعضاء في منظمة (أوبك) مشيرا الى التعاون بين (أوبك) و(أوبك +) في الحفاظ على استقرار اسواق النفط من خلال المشاركة في الاجتماعات واتخاذ القرارات التي تساهم في تعزيز استقرار اسواق النفط.

وتابع الغيص "بشكل اجمالي عدد هذه الدول يقدر ب 22 دولة من بينها 12 دولة من منظمة (أوبك) و10 دول من خارج (اوبك) التي تنتج ما يقدر بحوالي من 40 الى 45 بالمئة من انتاج النفط العالمي".

وأشار الى أهمية هذا التعاون لاسيما خلال ازمة (كوفيد 19) عام 2020 وانخفاض الطلب العالمي على النفط بحدود (30 مليون برميل يوميا) حوالي 30 بالمئة وتدخل (اوبك +) آنذاك باجتماعات ماراثونية حتى تم التوصل الى اتفاق تاريخي بتخفيض الانتاج بحدود (10 ملايين برميل يوميا). وأوضح أن هذا التدخل من قبل (أوبك +) ساهم في اعادة التوازن بين العرض والطلب فتم خلال فترة تدريجية استعادة اسواق النفط لاستقرارها وتوازنها مضيفا "ان هذا الامر مهم للدول المنتجة والدول المستهلكة وان استقرار الاسواق يساهم في اسعار معقولة للدول المستهلكة ويصب في مصلحة الاقتصاد العالمي".

وأشار الغيص الى أن هذا المؤتمر الذي يعقد للسنة السابعة تم تغيير اسمه الى مؤتمر ايجبس للطاقة لان مفهوم الطاقة اشمل من التركيز على النفط والغاز في (ايجبس انيرجي شو) بدل (بتروليم شو).

ويبحث مؤتمر (إيجبس 2024) الذي يعقد تحت رعاية الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على مدار ثلاثة أيام مستقبل الطاقة المستدامة والتحول الطاقي وخفض الانبعاثات.

ويسلط المؤتمر الضوء على التحديات والحلول بشأن تحقيق تحولات الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية من انتاج واستخدام الطاقة وسط مشاركة واسعة من الوزراء والمسؤولين في قطاعات الطاقة عربيا وإقليميا ودوليا وبحضور أمناء منظمات الطاقة الاقليمية والدولية والرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات العالمية للطاقة.(النهاية) م م / ط م ا